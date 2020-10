Youtuber zveřejnil první hands-on video iPhonu 12 mini, Apple ihned zakročil

Zatímco 6,1” iPhony 12 a 12 Pro jsou na pultech obchodů k dispozici již od minulého pátku, na 5,4” iPhone 12 mini a 6,7” iPhone 12 Pro Max si budeme muset počkat až zhruba do poloviny listopadu. Předobjednávky na tyto modely totiž odstartují teprve 6. listopadu s tím, že o týden později spustí Apple oficiálně jejich prodej. Minimálně jednomu šťastlivci se však již jeden z těchto telefonů – konkrétně model 12 mini – dostal do rukou.

Na YouTube se dnes v noci objevilo hands-on video týkající se právě iPhonu 12 mini, o které se postaral rumunský youtuber George Bohnici. Na videu trvajícím přes 40 minut bylo možné vidět například optimalizaci iOS pro nový rozměr displeje či velikostní porovnání novinky s nyní dostupnými “dvanáctkami”. Jelikož však zatím platí ze strany Applu přísné informační embargo, které bude ukončeno pravděpodobně až někdy kolem 10. listopadu a navíc iPhone 12 mini nezapůjčil youtuberovi oficilálně Apple (ten je bude zapůjčovat dle dostupných informací až na začátku druhého týdne v listopadu), bylo video po pár minutách z YouTube staženo – podle dostupných informací opět na popud Applu. Pár screenshotů z videa nicméně přesto vzniklo, díky čemuž si můžeme o velikosti vcelku slušný obrázek. Co se pak týče technických specifikací telefonu, ty se až na rozměry či rozlišení displeje (2340 x 1080) spolu s jemností shodují (476 ppi). Na to, jak telefon působí v reálu, si nicméně budeme muset počkat až do prvních recenzí.