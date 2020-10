Uplynulé čtvrtletí se Applu prodejně povedlo, věští analytici

Na dnešní 22. hodinu našeho času má Apple naplánované oznámení finančních výsledků za uplynulé čtvrtletí – tedy za červenec, srpen a září letošního roku. Ačkoliv ještě před pár týdny naprostá většina analytiků svorně hlásala, že pro něj nebude toto čtvrtletí příliš veselé, jen pár hodin před oznámením výsledků valná většina z nich změnila svůj názor a tvrdí, že budou nakonec výsledky velmi slušné.

Přestože se do uplynulého čtvrtletí nepodepsaly prodeje nové generace iPhonů, což bylo v minulosti pravidlem, jsou analytici z Wall Street či Yahoo! Finance přesvědčeni o tom, že by se měl Apple znovu dostat na tržby kolem 64 miliard dolarů, což je hodnota, na kterou se dostal i v loňském roce ve stejném období. Prodeje iPhonů sice Apple v uplynulém čtvrtletí vzhůru zcela určitě netáhly, obecně se však předpokládá zachování vysoké poptávky po Macích a iPadech kvůli práci z home office, ke které se mnoho lidé ve světě uchyluje kvůli pandemii koronaviru. Yahoo pak dokonce předpovídá, že by měl Apple tržby z loňského třetího čtvrtletí mírně překonat, což by se dalo považovat za obrovský úspěch.

Kromě finančních výsledků za uplynulé čtvrtletí je zcela jasné, že bude investory dnes večer zajímat mimo jiné i to, jak si prodejně vedou iPhony 12 po prvních dnech prodejů. S těmito informacemi nicméně Apple v minulosti nešetřil a proto se dá očekávat, že ani letos se nebude bát pár detailů ohledně prodejů novinek poodhalit, byť do žádných konkrétnějších čísel takřka 100% nezajde. Ty se totiž rozhodl již před pár lety ze svých oznámení finančních výsledků zcela vyloučit, jelikož dle něj neměly pro investory ani uživatele žádnou vypovídající hodnotu. Tak či onak, finanční výsledky Applu vám přineseme na našem magazínu již dnes večer. Informace, které zazní v následném hovoru s investory si pak společně rozebereme v průběhu zítřejšího dne.