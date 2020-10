Apple chystá velmi zajímavé vylepšení pro Touch Bar

Řadíte se mezi příznivce dotykového proužku Touch Bar u MacBooků Pro? Pak pro vás máme informaci, která by vás mohla potěšit. Podle zdrojů velmi přesného leakera Komiyi se totiž Apple chystá tento prvek velmi zajímavě vylepšit. Řeč je konkrétně o přidání funkce Always-on, která by umožňovala de facto trvalé zobrazení ovládacích prvků – tedy minimálně těch výchozích.

V současnosti funguje Touch Bar na Macích tak, že zobrazuje ovládací prvky jen při aktivním používání klávesnice Macu, potažmo dalších pár vteřin poté. Následně je Touch Bar zhasnut a ovládací prvky zobrazí až ve chvíli, kdy je uživatelem Mac opět využíván, čímž má pomoci v úspoře baterie. Apple však hodlá podle zdrojů Komiyi Touch Bar přepracovat tak, aby byl v Always-on módu schopný permanentně některé ovládací prvky zobrazovat, což by vypadalo jednak vcelku efektivně a jednak by tím mohl být uživatel schopný ušetřit svůj čas, jelikož by mohl s Touch Barem okamžitě kooperovat bez nutnosti “aktivovat” jej dotykem navíc.

Kdy a kde přesně bychom se mohli přepracovaného Touch Baru dočkat sice zdroje leakera neuvádí, obecně se však dá očekávat, že s jeho nasazením Apple nebude chtít vyčkávat. Touch Bar je tu totiž s námi v podobě, kterou nyní známe (nebudeme-li počítat oddělenou klávesu Esc a Touch ID), již od roku 2016, takže je jasné, že by si určitý upgrade zasloužil. Nutno nicméně podotknout, že spekulace o jeho zajímavém přepracování neslyšíme dnes poprvé, díky čemuž se zdá být tento krok ze strany Applu čím dál pravděpodobnější. Teď už tak nezbývá nic jiného než doufat, že si Touch Bar najde cestu i na klávesnice Magic Keyboard a nejen na MacBooky, jak je tomu nyní.