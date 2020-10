Alza vyprodává GoPro HERO7 Black, získat díky tomu lze za vynikající cenu

Komerční sdělení: Máte dobrodružného ducha a váš život je jedna velká adrenalinová jízda? Pak by ve vaší výbavě neměla chybět akční kamerka, na kterou svá dobrodružství v co možná nejvyšší kvalitě dokážete zachytit. Ty sice nebývají moc levné – obzvlášť, pokud mají být kvalitní -, avšak díky slevě na Alze je nyní lze získat o tisíce korun levněji. Co je tedy v nabídce?

GoPro HERO7 Black Edition

Jednou z hlavních zbraní této akční kamerky je dokonalá stabilizace, která vypadá, jako při použití stabilizátoru. HERO7 Black totiž předpovídá vaše pohyby a díky tomu se dokáže předpřipravit a záběry, které by byly dříve rozklepané, stabilizovat. Rozhodně ale potěší i její vysoká odolnost a to i bez obalu, kdy vydrží i potopení do 10 metrů. Za zmínku dále stojí hlasové ovládání ve stylu “GoPro, take a photo” či “GoPro, start recording”, SuperPhotos fotky díky inteligentnímu používání HDR, lokálnímu mapování tónů barev a snížení šumu pro optimalizaci snímků či možnost živoho streamování na Facebook Live. Co se pak týče kvality záznamu, těšit se můžete až na 4K při 60 fps a 12 MPx fotky, které rozhodně stojí za to. Milovníci zpomalených záběrů pak ocení ultra zpomalené záběry díky 240 fps při 1080p. Běžná cena kamery je 9499 korun, nyní ji však lze na Alze zakoupit za 6999 korun. A pozor, do slevy se dostalo i obrovské množství nejrůznějšího příslušenství, které by se vám mohlo ke kamerce hodit.