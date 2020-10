7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (29. 10. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

V dnešní době stále více lidí sleduje platformu YouTube. Napadlo vás ale někdy, že byste se stavili sami YouTuberem? Přesně tohle si můžete vyzkoušet ve hře Youtubers Life – Fashion, kde se z vás stane tvůrce specializující se na fashion. Vaším úkolem bude tvořit kvalitní obsah, zlepšovat vaše videa a budovat si svou komunitu.

Původní cena: 229 Kč (79 Kč)

Ve strategické hře Lock’s Quest se ocitnete ve vyhroceném sporu, který odstartoval obrovskou válku. Sami se zhostíte role postavy jménem Lock a vaším úkolem bude připravit obranu a odrazit útok hordy nájezdníků. V celém příběhu si prožijete 75 dní celé války na unikátních mapách, kdy budete muset vždy vymyslet vhodnou taktiku.

Původní cena: 179 Kč (99 Kč)

Jak již samotný název napovídá, aplikace 3D Scanner App vám dokáže posloužit jakožto 3D skener. Tento nástroj využívá TrueDepth fotoaparát vašeho iPhonu či iPadu, díky čemuž dokáže vytvořit skvělé 3D objekty na základě reálných objektů. Program je poté samozřejmě k dispozici pouze na modelech, které jsou zmiňovanou TrueDepth kamerou vybaveny (iPhone X a novější a iPad Pro 2018 a novější).

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Další strategie, která se dnes dostala do akce, je Mystery of Fortune 2. V tomto titulu jde především o skvěle zvolenou taktiku, díky čemuž dokážete porazit i ty nejsilnější protivníky. Postupem hrou si budete vylepšovat své postavy, čelit obtížnějším výzvám postupovat zamořenými žaláři.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Jestliže hledáte nějaký praktický nástroj, s jehož pomocí byste dokázali vylepšit vaše fotografie, tak byste rozhodně neměli přehlédnout Filter Candy, který je dnes k dostání zcela zdarma. Tento nástroj nabízí řadu připravených filtrů, jež můžete v okamžiku na snímky aplikovat.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Baví vás spíše klidnější hry a hledáte nějaký oddechový titul, u kterého byste se mohli zrelaxovat, ale zároveň si procvičili svou pozornost? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, tak byste se měli přinejmenším podívat na titul Hidden Folks. V této hře se ocitnete před kresleným prostředím, kde budete muset hledat vyznačené lidi a objekty.

Původní cena: 129 Kč (79 Kč)

Pro milovníky závodních her tady dnes máme titul Rad Trails. V této hře se podíváte do neonového světa a se zhostíte role řidiče terénní motorky. Následně na vás čeká řada různých unikátních map, které budete muset překonat v co možná nejlepším čase. Jak titul vypadá si můžete prohlédnout v níže přiložené galerii.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)