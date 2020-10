5 aplikací a her na Mac App Store, které získáte zdarma nebo se slevou (28. 10. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Ocitli jste se někdy v situaci, kdy jste omylem zmáčkli klávesu Caps Lock a celý text jste napsali velkým písmem? V takovém případě by se vám mohla hodit jednoduchá utilita Capster. Jakmile totiž klepnete na zmiňovanou klávesu, aplikace Capster změní svou ikonku v horním menu baru, díky čemuž hned uvidíte, že jste Caps Lock aktivovali.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Zdroj: Mac App Store

Aplikace CoverDesk: Desktop Utility cílí především na lidi, kteří například natáčejí různé tutoriály či často přednášejí. S pomocí tohoto nástroje totiž můžete prakticky v okamžiku skrýt všechny soubory z vaší plochy, díky čemuž se zbavíte chaosu a nastolíte pořádek.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-CoverDesk Desktop Utility 1 Aplikace se slevou-CoverDesk Desktop Utility 5 Aplikace se slevou-CoverDesk Desktop Utility 4 Aplikace se slevou-CoverDesk Desktop Utility 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-CoverDesk Desktop Utility 2 Vstoupit do galerie

Jak již samotný název napovídá, aplikace Video To GIF Converter slouží pro převádění vašich videí do formátu animovaných obrázků GIF. Jednoduše vám stačí zvolit dané video, vybrat si z několika různých možností, ve kterých nastavíte například cyklení, rychlost, snímkovací frekvenci a podobně. Následně už jen stačí exportovat.

Původní cena: 129 Kč (25 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Video To GIF Converter 1 Aplikace se slevou-Video To GIF Converter 3 Aplikace se slevou-Video To GIF Converter 2 Vstoupit do galerie

Jestliže hledáte nějakou nenáročnou a oddechovou hru, která by vás i přesto dokázala parádně zabavit, tak by vás mohl zaujmout titul My Koi. Tato hra funguje jakožto vaše osobní (digitální) akvárium, ve kterém se budete starat o své rybičky. Proto je budete muset různě krmit a podobně.

Původní cena: 99 Kč (79 Kč)

Pokud rádi programujete, nebo dokonce pracujete jako vývojář a specializujete se na programovací jazyk Swift, zbystřete. Do akce se totiž dostal parádní nástroj CuteBaby, který dokáže ze struktury JSON souborů odvodit samotné modely a třídy. Tímto vám tak aplikace dokáže ušetřit spoustu času.

Původní cena: 79 Kč (49 Kč)