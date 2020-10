YouTube se na iPhonech dočká celé řady novinek

Společnost Google se chystá výrazněji přepracovat svou populární aplikaci YouTube, která by měla nově nabídnout nové ovládací prvky, podporu pro nová ovládací gesta a další. Vývojáři společnosti se o chystaných novinkách rozepsali na vlastním blogu.

Aplikace konečně začne podporovat kapitoly v jednotlivých videích, tedy funkci, která se v desktopových prohlížečích objevila už před několika měsíci. Díky ní je video tematicky dle nastavení autora rozděleno do několika kapitol a snáz se tak vyhledává část, která vás zajímá. To se hodí zejména při dlouhých rozhovorech, vidcastech či obecně dlouhých videích.

Zdroj: Google

Další novinkou je přesunutí funkce auto-play z panelu pod videem do nastavovacího panelu přímo v kontextové nabídce přehrávání videa. Lépe dostupné je nyní i tlačítko pro zapínání či vypínání vestavěných titulků.

Zdroj: Google

Co se týče samotného přehrávání, YouTube konečně podporuje gesta, za jejichž pomocí se dá rychle přepínat do širokoúhlého přehrávacího režimu a zpět. Názornou ukázku vidíte v .gifu níže.

Zdroj: Google

Mezi další novinky se pak řadí i jakýsi našeptávač, který bude uživatelům radit, jak mají video sledovat (například video nahrané v poměru 16:9 v širokoúhlém režimu apod.). Tyto nápovědy by se však měly dát vypnout. Poslední novinkou pak bude možnost nastavení upozornění, které uživatelům připomene, že je čas jít spát a přestat sledovat videa na YouTube. Tato funkce se může hodit především rodičům. Google tyto novinky implementoval do nové verze YouTube, která je postupně od včerejšího dne zveřejňována. Pokud svou aktualizaci v App Store nevidíte, stane se tak co nevidět.