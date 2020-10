Pokud sledujete dění v jablečném světě, tak vám zajisté minulý týden neunikl start prodejů nových iPhonů 12 a 12 Pro. Pokud jste si jedno z těchto zařízení stihli včas objednat, tak to znamená, že už jej po dobu několika dní zvesela používáte. Při představení nových iPhonů jablečná společnost klasicky uvede jen ty nejvíce zajímavé novinky a funkce. Pravdou ale je, že poté, co se první kusy dostanou do rukou svých uživatelů, tak se na internetu objeví nespočet dalších všemožných novinek, které nejsou tak důležité, ale potěší. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 5 věcí, které umí iPhone 12 (Pro), a vy jste o nich možná nevěděli, popřípadě které vám mohly uniknout.

Měření pomocí LiDAR skeneru

Jestliže patříte mezi pravidelné čtenáře našeho magazínu, tak vám s největší pravděpodobností neunikl článek, ve kterém jsme vás informovali o tom, že s pomocí iPhonu 12 Pro (později také 12 Pro Max), můžete jednoduše měřit výšku osoby. Měření je v tomto případě doopravdy velmi jednoduché – stačí, abyste otevřeli nativní aplikaci Měření. Poté namiřte fotoaparát na člověka, kterého chcete změřit, a chvíli vyčkejte, dokud nedojde ke změření. Měření je nutné provádět za dobrého světla – čím lepší světlo, tím přesnější výsledek. Zároveň je nutné, abyste osobu měřili zepředu, tedy obličejem k vám – zezadu měření výšky postavy nefunguje. Tato funkce je možná díky LiDAR skeneru, který je součástí právě vlajkových lodí v podobě 12 Pro a 12 Pro Max.

Perfektní fotografie ve tmě

Každý správný fanoušek jablečné společnosti zajisté sledoval představení nových „dvanáctkových“ iPhonů. Už výše jsme zmínili, že vlajkové lodě s přívlastkem Pro za svým názvem disponují kromě trojice velmi kvalitních fotoaparátů také skenerem LiDAR. Tento skener si dokáže jednoduše pomocí neviditelných světelných paprsků „zmapovat“ celé okolí a ve finále si tak vytvoří 3D prostor, ve kterém rozpozná objekty. Jestliže vlastníte jeden z novějších iPhonů, tak mimo jiné víte, že můžete fotit portrétové fotografie, u kterých dochází k rozmazání pozadí. Díky výkonným čipsetům pak dokáže iPhone 11 a novější fotit v Nočním režimu. Právě spojením LiDARu a Nočního režimu můžete jednoduše s nejnovějšími iPhony fotit perfektní fotografie i ve tmě, včetně portrétů, což se rozhodně hodí.

Vylepšená voděodolnost

Apple u svých chytrých telefonů mimo jiné uvádí, jak moc jsou odolné proti vodě. Konkrétně už víme, že nejnovější iPhony disponují certifikací IP68. Co se týká voděodolnosti, tak to znamená, že si podmínky pro testování určuje pouze výrobce. Pokud tedy výrobce uvede u svého zařízení certifikaci IP68, tak to znamená, že vlastně nemůžeme jednotně říct, jak moc je zařízení voděodolné. To lze potvrdit i v případě, že porovnáte loňský iPhone 11 Pro s nejnovějším iPhonem 12 Pro. Obě dvě tato zařízení nabízí certifikaci IP68, každopádně iPhone 11 Pro odolává vodě po dobu 30 minut v maximální hloubce 4 metrů, iPhone 12 Pro pak dokáže po stejnou dobu odolávat vodě v maximální hloubce až 6 metrů. Berte však stále na vědomí, že Apple případné poškození zařízení vodou neuznává při reklamaci.

CarKey aneb iPhone jakožto klíček od auta

Je to několik měsíců nazpět, co jsme vás informovali o nové funkci s názvem CarKey. Díky této funkci můžete váš iPhone použít jakožto klíček od auta – abychom byli konkrétní, tak v současné době jen od nejnovějších modelů BMW. Rozhodně je ale velká škoda, že od prvního představení jsme se nedozvěděli nic moc nového a Apple se ani nijak nesnaží o propagaci této funkce. Zároveň stále nedošlo ani k rozšíření této funkce na jiné modely, popřípadě na jinou automobilku, což je rozhodně škoda. Pokud tedy vlastníte BMW vyrobené v roce 2020 (a novější), tak můžete CarKey využít i na vašem iPhonu 12 (Pro) – jen pro připomenutí.

MagSafe aneb není magnet jako magnet

Na zádech každého nového „dvanáctkového“ iPhonu se nachází magnety, pomocí kterých můžete váš nový jablečný telefon jednoduše bezdrátově nabíjet. iPhone tuto novou technologii nazval MagSafe – pokud vám je tento název povědomý, tak už se objevil u starších MacBooků, konkrétně také u nabíjení. Pokud se rozhodnete iPhone nabíjet pomocí MagSafe, tak se můžete dostat až na maximální výkon nabíjení 15 wattů. Nutno však podotknout, že MagSafe neslouží pouze k nabíjení. Apple totiž představil mnoho dalšího příslušenství, které je s MagSafe kompatibilní, stejně tak i ostatní výrobci třetí strany. Zakoupit si tak kromě MagSafe nabíječky můžete i speciální obaly, anebo třeba držáky do auta.