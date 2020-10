5 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (27. 10. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Ve hře Journey of a Roach se podíváte na příběh dvou kamarádů švábů. Problém je ale v tom, že nad povrchem zemským došlo k nukleární válce, kvůli čemuž se ze Země vytratil život. Ale ne tak docela. Přežít dokázal právě hmyz, který navíc k tomu lehce zmutoval. Vy se proto vydáte objevovat svět, budete sbírat různé předměty a zažijete si zajímavý příběh.

Původní cena: 179 Kč (25 Kč)

Hra Memoria pochází od stejného vývojáře jako výše zmiňovaný titul Journey of a Roach. V této hře na vás čeká zajímavý příběh, který se odehrává v několika časových periodách. Hrát navíc budete za dvě postavy, díky čemuž uvidíme příběh z obou stran. Konkrétně se jedná o princeznu jménem Sadja, která se chce stát válečnou hrdinkou, a lovce ptáků jménem Geron, který touží sejmout kletbu z jeho přítelkyně. Jak se to ale vyvine?

Původní cena: 499 Kč (129 Kč)

Jestliže hledáte nějaký praktický nástroj, který by vám do jisté míry dokázal pomoci s organizací projektů a posunul by tak vaši produktivitu kupředu, zbystřete. Aktuálně se totiž do akce dostává aplikace Break – Auto Time Manager, s jejíž pomocí si můžete rozdělit čas na práci a přestávky.

Původní cena: 249 Kč (Zdarma)

Jak již samotný název napovídá, aplikace 3DWeather slouží pro zobrazování počasí a dalších předpovědí. Hlavní výhodou tohoto programu je bezesporu perfektně zpracované uživatelské prostředí. Uživateli se totiž vždy zobrazuje panáček zasazený v prostředí podle daného počasí.

Původní cena: 99 Kč (25 Kč)

Kdo by neznal dnes již legendární Laru Croft. Do akce se opět dostává velice populární titul z obnovené série. Rise of the Tomb Raider je pokračováním prvního dílu a i v tomto případě se zhostíte role nebojácné Lary a postavíte se před úchvatný příběh, řadu hádanek a nemilostné nepřátele. Ve hře si samozřejmě můžete vybrat mezi různými herními styly podle toho, který vám vyhovuje nejvíce.

Původní cena: 29,99 € (7,49 €)