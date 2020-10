Víme, kdy vyjde druhá série seriálu Servant na Apple TV+

Platforma Apple TV+ nabízí několik autorských seriálů, mezi které patří například The Morning Show, See či Servant. Poslední jmenovaný se na platformě, která chce konkurovat Netflixu či HBO GO objevil 28. listopadu 2019. Tento hororový thriller od režiséra M. Night Shyamalana si získal i několik českých kritiků a na ČSFD dosahuje k dnešnímu dni pěkného hodnocení 73 %. První série obsahovala 10 epizod z nichž každá měla průměrně okolo 32 minut. Fanoušci seriálu mohou být nadšení, protože se dočkají pokračování které dorazí již brzy.

Příběh vypráví o manželském páru, který nečekaně přijde o svého třináctitýdenního chlapečka Jericha. Manžel Sean to nese o poznání lépe než manželka Dorothy, která se po smrti syna zhroutí. Aby se lépe mohla vyrovnat se smrtí svého syna, pořídí si panenku, která ji má syna nahradit. Pár si dokonce na hlídání najme mladou chůvu Leanne, která však není obyčejná chůva. Obsazení seriálu je dle kritiků velice dobré. Dorothy hraje Lauren Ambrose, kterou můžete znát ze seriálu Akta X či Zákon a pořádek. Manžela Seana si zahrál osmatřicetiletý Toby Kebbell, kterého jste mohli vidět ve filmu Warcraft: První střet nebo seriálu The Escape Artist.

Natáčení další série seriálu bylo v březnu pozastaveno kvůli pandemii COVID-19 a dle posledních informací byla výroba seriálu obnovena minulý měsíc. Režisér M. Night Shyamalan nyní na svém Twitteru potvrdil, že na druhou sérii zmiňovaného seriálu Servant se můžeme těšit už 15. ledna 2021. Součástí tweetu je i videoukázka s textovým potvrzením oficiálního vydání. Stejně jako u ostatních hlavních snímků v Apple TV+, i u Servanta předpokládáme, že se můžeme těšit na české a slovenské titulky.

Thank you my friends. Love and respect to you both @StephenKing @RealGDT @Servant Season 2 arrives January 15 on the @AppleTV app. https://t.co/1dggv7GkxM #Servant pic.twitter.com/EvO2IJUeu0

— M. Night Shyamalan (@MNightShyamalan) October 22, 2020