Přecházíte na nový iPhone? S některými aplikacemi se možná budete muset nadobro rozloučit

Pokud patříte mezi uživatele iPhonů, určitě mi dáte za pravdu, když řeknu, že podzim každoročně přímo vybízí k upgradu vašeho starého telefonu za nový. Právě na podzim totiž Apple vždy představuje novou generaci svých vlajkových modelů, což navíc zpravidla zapříčiní cenový pád modelů starších. Člověk má tak hned na výběr hned z několika zajímavých možností koupě. Ne ve všem však může být přechod na nový iPhone příjemný.

Zejména majitelé starších iPhonů se staršími verzemi operačního systému iOS se mohou při přechodu na nový iPhone s nejaktuálnější softwarovou výbavou narazit na problém ve formě absence jejich oblíbených aplikací. Nezřídka kdy se totiž stává, že aplikace v App Store ztratí v průběhu času podporu ze strany vývojářů, kvůli čemuž jsou de facto odsouzeny ke smrti buď ve formě odstranění, nebo nekompatibility s nejnovějším iOS. To ve výsledku znamená, že při přenášení dat ze starého telefonu na nový, což dělá většina uživatelů přes iCloud se vším všudy (tedy i nastaveními či aplikacemi v telefonu) se vám tyto aplikace na nový iPhone zkrátka nestáhnou, jelikož buď v App Store už vůbec nejsou, nebo nejsou kompatibilní s vaším operačním systémem. Ikonka na ploše sice zpravidla zůstane, ale s trochou nadsázky se dá říci, že to jediné, co s ní můžete dělat, je mít ji tam jako vzpomínku na staré dobré časy.

Fotogalerie iPhone 12 LsA 1 iPhone 12 LsA 2 iPhone 12 LsA 3 iPhone 12 LsA 4 +18 Fotek iPhone 12 LsA 5 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 LsA 6 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 LsA 7 iPhone 12 LsA 8 iPhone 12 LsA 9 iPhone 12 LsA 10 iPhone 12 LsA 11 iPhone 12 LsA 12 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 LsA 13 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 LsA 14 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 LsA 15 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 LsA 16 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 LsA 17 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 LsA 18 iPhone 12 LsA 19 iPhone 12 LsA 20 iPhone 12 LsA 21 Vstoupit do galerie

Přestože se můžou zdát předešlé řádky jako nad slunce jasné, pravdou je, že se nám dotazy na tuto problematiku každoročně po představení nových iPhonů hromadí jak pod našimi články, tak na diskuzním fóru. Mnozí méně zkušení jablíčkáři se totiž mylně domnívají, že se při přechodu ze starého na nový iPhone de facto “přetahuje” veškerý obsah přímo z telefonu a nikoliv ze serverů Applu využívaných pro App Store či právě iCloud. Pokud se tedy i vy chystáte přejít na nový telefon a používáte staré aplikace, které již dlouho nedostaly update a působí vyloženě mrtvě, smiřte se s tím, že o ně můžete přijít.