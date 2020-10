Nový HomePod mini má způsobit zemětřesení na trhu s chytrými reproduktory

Pokud se ohlédneme zpět za říjnovou keynote, velkým překvapením byl malý reproduktor HomePod mini. Ne že by jsme snad nevěděli, že Apple menší HomePod chystá. Leckoho zaujala spíše sympatická cena 99 dolarů. U nás Apple reproduktor oficiálně prodávat nebude, a to kvůli absenci české lokalizace Siri. Budeme tedy muset počkat, jakou cenovku nasadí dovozci. Ze strany Applu jde ale o velmi dobrý krok, HomePod za cenu 299 dolarů totiž patří k těm dražším a jablečnou společnost tak v segmentu chytrých „repráků“ drtí třeba Amazon.

HomePod mini jakožto dobrý krok ze strany Applu vnímají i analytici společnosti Canalys, kteří si myslí, že i díky HomePodu mini dosáhnou prodeje chytrých reproduktorů v příštím roce na 163 milionů kusů. Neočekává se, že by pandemie byla v příštím roce zažehnána. Mnoho lidí tak nebude vyhazovat peníze za zbytečnosti, ovšem také tráví více času doma, od čehož se odráží analytická zpráva Canalys. Zároveň se očekává, že HomePodu mini se dost dobře povede v Číně, což by mělo zvýšit poptávku po službě Apple Music. Malý jablečný reproduktor má velký potenciál, rozhodující ovšem bude až zvukový projev. Analytici si všeobecně myslí, že prodeje chytrých reproduktorů budou stoupat ke stovkám milionům ročně, a to kvůli větší oblibě chytré domácnosti. Jakmile to bude možné, objednáte si HomePod mini?