Na nákup Macu s exkluzivní slevou máte posledních pár dní

Komerční sdělení: Kvalitní zařízení je naprostým základem pro dobře odvedenou práci. Jablečné počítače jsou ve světě nesmírně populární díky svému parádnímu výkonu, skvělé odladěnosti, operačnímu systému macOS, vytříbeným designem a dlouholetou životností. Teprve před pár dny jsme vás na našem magazínu informovali o exkluzivní akci pro naše čtenáře, díky které si můžete zakoupit právě Mac s parádní slevou.

Vyplatí se investovat do použitého Macu?

Jak jsme již naznačili výše, Macy můžeme obecně považovat za velice kvalitní a spolehlivé počítače. Díky tomu se tak nemusíte bát například koupě již použitého kusu, který vám i tak dokáže nabídnout parádní výdrž, spolehlivost, skvělý výkon a několikaletou podporu. Přesně tohle jsou benefity počítačů s logem nakousnutého jablka. Stále více zákazníků navíc upřednostňuje koupi již použitého Macu oproti konkurenci, díky čemuž můžete ušetřit, a přesto získat skvělý stroj pro práci. V naší redakci jsme se již několikrát setkali použitým MacBooky, které i po letech fungování dokázaly konkurenci hravě strčit do kapsy.

S nákupem vám poradí AppleTRH.cz

Při výběru použitého či zánovního Macu máte prakticky dvě možnosti – buďto budete hledat po bazarech, nebo zabrouzdáte do nabídky ověřených obchodů. Nákup v bazarech může být mnohdy loterií, protože nemáte jistotu, zdali se jedná o plně funkční zařízení. Na druhé straně produkty v nabídce AppleTRH.cz jsou ověřeny vyškolenými techniky, díky čemuž je u nich jistá 100% funkcionalita. Na nákup každého Macu zde navíc získáte 12měsíční záruku, a jakožto zákazník máte právo na vrácení produktu do 14 dní od zakoupení, a to bez udání důvodu.

Kvalita za bezkonkurenční cenu.

Pokud se navíc chystáte přejít na novější model, můžete využít skvělé příležitosti nákupu na protiúčet, kdy obchod nacení vaše dosavadní zařízení a o jeho hodnotu vám zlevní novější kousek. Co když se ale chystáte si zakoupit svůj první jablečný počítač a nechce se vám v aktuální situaci platit celá částka najednou? V takovém případě byste mohli rozhodně uvítat možnost zakoupit Mac na splátky bez navýšení.

Kladné recenze samotných zákazníků.

Jestliže si nevíte rady s výběrem nového zařízení, nezoufejte. Se vším vám totiž dokáže poradit vstřícný personál. Kvality obchodu AppleTRH.cz potvrzují i samotní zákazníci, kteří si oceňují především perfektní komunikaci, rychlost dodání, férové jednání, popis jednotlivých produktů a samotný personál.

Levněji už to nepůjde aneb exkluzivní sleva pro naše čtenáře

Vraťme se ještě ke zmiňované exkluzivní akci pro naše čtenáře, o které jsme se zmínili v samotném úvodu. Ve spolupráci s naším partnerem AppleTRH.cz jsme pro naše čtenáře připravili skvělou akci. Nyní tak máte možnost na nákupu Macu ještě více ušetřit. Jednoduše vám v košíku stačí zadat kód LSA, díky čemuž se výsledná cena sníží o dalších 500 korun. Má to ale jeden háček. S výběrem či nákupem byste totiž neměli příliš dlouze otálet, protože slevový kód je platný pouze do 31. října.