Mobilní Hearthstone si projde velkými změnami. Dorazí battle pass a nový herní režim

Blizzard oznámil řadu velkých změn, které potkají karetní hru Hearthstone. Od vydání v roce 2014 se hráči dovolávají po řadě fíčur, které se konečně s novým rozšířením stanou v listopadu skutečností. Jako největší změnu vítáme představení plnohodnotného battle passu se systémem získávání zkušeností a odměn. Nějaký způsob postupu sezónním obshaem obsahuje takřka každá multiplayerová hra, Hearthstone tak napravuje jeho absenci až teď. Hráči budou získávat zkušenosti za normální hraní, plnění questů a získávání nově přidaných achievementů. Každý battle pass bude obsahovat padesát úrovní s odměnami jako jsou jednotlivé karty, doplňkové balíčky a nové avatary. Všechny však nelze získat zdarma. Aby hráči odemkli všechny úrovně battle passu, budou muset zaplatit. Nový postupový systém dorazí do hry společně s vydáním rozšíření Darkmoon Faire 17. listopadu.

Už nyní ale do hry vývojáři přidali zcela nový herní mód Duels. Neoriginálně nazvaný režim nabídne obdobu řady singleplayerových dobrodružství, které hráčům nabídli základní paklík karet, jež během hráči během průchodu dobrodružství vylepšovali o náhodně nabízené karty. Jedna z nejlepších inovací hry, neskrývaně inspirovaná úspěchem první pořádné roguelike karetky Slay the Spire, nyní přichází s multiplayerovou variantou. V té si hráči sami zvolí prvních patnáct karet, se kterými v režimu, strukturovaném stejně jako Arena, začnou hrát. S každou hrou jim Duels nabídne výběr z množství karet, které mohou do balíčku přidat. Každý pokus končí se třemi prohrami či dvanácti výhrami a je dostupný úplně zdarma.