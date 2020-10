7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (26. 10. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Jestliže hledáte nějaký praktický nástroj, který by vám pomohl lépe pracovat s časem a posunul by tak vaši produktivitu kupředu, tak byste rozhodně neměli přehlédnout keepOFF – focus timer. S pomocí této aplikace si můžete práci rozdělit do menších časových intervalům, díky čemuž časem nebudete mrhat a budete se skutečně soustředit.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-keepOFF - focus timer 1 Aplikace se slevou-keepOFF - focus timer 5 Aplikace se slevou-keepOFF - focus timer 4 Aplikace se slevou-keepOFF - focus timer 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-keepOFF - focus timer 2 Vstoupit do galerie

Aplikace Check My Device funguje jakožto takový doktor pro jablečné telefony a tablety. Tento nástroj totiž dokáže v okamžiku otestovat funkcionalitu základních funkcí, různých senzorů a podobně. Díky tomu vám program sdělí, zdali vaše zařízení funguje tak jak má.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Řadíte se mezi milovníky strategických adventur? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, tak byste rozhodně neměli přehlédnout titul 80 Days. Jak již samotný název napovídá, v této hře se vydáte na cestu kolem světa za 80 dní. Přitom se samozřejmě setkáte s řadou překážek, se kterými se budete muset nějakým způsobem vypořádat.

Původní cena: 129 Kč (25 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-80 Days 1 Aplikace se slevou-80 Days 5 Aplikace se slevou-80 Days 4 Aplikace se slevou-80 Days 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-80 Days 2 Vstoupit do galerie

Co když vás ale baví spíše RPG a na strategie vás moc neužije? V takovém případě byste se přinejmenším měli podívat na titul Heroes of Loot 2. V této hře si vyberete své dva hrdiny, které následně budete kontrolovat. S nimi se vydáte do hlubin nejtemnějších žalářů, kde se tváří v tvář postavíte hrůzostrašným nepřátelům. Samozřejmě se ani nevyhnete různým hádankám.

Původní cena: 99 Kč (49 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Heroes of Loot 2 1 Aplikace se slevou-Heroes of Loot 2 5 Aplikace se slevou-Heroes of Loot 2 4 Aplikace se slevou-Heroes of Loot 2 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Heroes of Loot 2 2 Vstoupit do galerie

S pomocí aplikace Quick Video Clip budete moci prakticky v okamžiku z vašeho video záznamu vystřihnout jen to nejlepší. Tento nástroj si tedy dokáže poradit s jednoduchým střihem krátkého momentu z dlouhého videa, přičemž vám zároveň umožní záběr otočit a podobně.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Quick Video Clip 1 Aplikace se slevou-Quick Video Clip 3 Aplikace se slevou-Quick Video Clip 2 Vstoupit do galerie

V současné době, kdy celý svět sužuje právě probíhající pandemie onemocnění COVID-19, je velice důležité omezit sociální interakci a posilovat naši imunitu. V tomto směru by vás mohla obohatit aplikace Vitamins 101, která se pyšní skutečně rozsáhlou databází a dokáže vám předat řadu cenných informací o vitamínech, minerálech, tucích, sacharidech a podobně.

Původní cena: 79 Kč (49 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Vitamins 101 1 Aplikace se slevou-Vitamins 101 4 Aplikace se slevou-Vitamins 101 3 Aplikace se slevou-Vitamins 101 2 Vstoupit do galerie

Každý obrázek si s sebou nese takzvaná metadata neboli data o datech. S pomocí aplikace Metadata k těmto datům můžete prakticky okamžitě přistupovat a případně je i měnit. Takto můžete změnit například datum a čas pořízení, polohu a řadu dalších informací.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)