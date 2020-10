5 typů lidí, které zaručeně potkáte v každém Apple Storu

Na Apple Store v České republice si podle všeho ještě nějaký čas počkáme (pokud se ho vůbec dočkáme). Všude jinde ve světě je ale Apple Storů více než dost, a stejně jako řada jiných značkových prodejen mají i ony své charakteristické osazenstvo. Na jaké typy lidí prakticky vždy narazíte v každém Apple Storu?

Apple zaměstnanci, kteří vědí všechno…

Apple zaměstnanci jsou pochopitelně nedílnou součástí osazenstva každého Apple Storu. Jsou za všech okolností milí, vstřícní, a působí dojmem, že jim opravdu ze všeho nejvíce záleží na tom, abyste si z prodejny odnesli přesně to, co potřebujete – a klidně ještě něco navíc. Jsou vždy po ruce, vše vědí – a pokud náhodou ne, během okamžiku vás nasměrují na toho správného kolegu.

…a starší dáma, která neví nic

Vzhledem k tomu, že Apple Story je možné navštívit také za účelem servisu a poradenství, zde můžete narazit na spoustu lidí, kteří hledají radu. A můžete se s námi vsadit o to, že téměř při každé návštěvě narazíte na bezradnou starší dámu, která svůj MacBook používá především pro komunikaci s milovanými vnoučaty a prohlížení rodinných fotografií. Má s ním ale problémy, protože nedávno klikla na oznámení o výhře iPhonu, a také se obává, jestli se jí do počítače náhodou nenaboural nigerijský princ, se kterým si už dva týdny píše.

Mladá trendy slečna, která chce „iPhone pro focení na instáč“

Parametry a technické specifikace ji příliš nezajímají. Důležitá je ta správná barva, ten správný kryt a ty správné doplňky. Tato slečna, která si s kelímkem kávy Starbucks došla pro nejnovější model iPhonu, je s největší pravděpodobností perfektně sladěná od hlavy až k patě. Nově zakoupený jablečný smartphone musí dokonale ladit s barvou jejích nehtů, řemínkem Apple Watch i s luxusními hodinkami. A nezapomenout na selfíčko z Apple Storu!

Turisté, kteří nemají doma Apple Store

V jejich vlastní zemi se bohužel žádný Apple Store nenachází. Na jablečný obchod narazili při své dovolené v zahraničí a samozřejmě ho nemohli nechat bez povšimnutí. Nejspíš se jedná také o zaryté příznivce nakousnutého jablíčka. Nadšeně obdivují vše, co se v Apple Storu nachází, fotí si selfíčka a viditelně mají radost z toho, že vše skutečně vypadá tak, jak to znají z fotografií z internetu.

Týpek, který tu vlastně nechce být

Apple Store, jeho vybavení a vystavené produkty ho zjevně svým způsobem fascinují. Patří ale mezi příznivce jiných značek, do Apple Storu ho podle všeho víceméně násilím dotáhl jeho kamarád, a zmíněný návštěvník se nepřestává podivovat nad tím, proč to všechno vlastně stojí tolik peněz, proč je tu tolik lidí, proč je tu tolik zaměstnanců, a co vlastně sakra všechny ty produkty umí. Zatímco čeká, až si kamarád vyřídí vše potřebné, zaujatě si hraje s vystaveným iPadem.