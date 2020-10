MP má skladem posledních pár iPhonů 12 a iPadů Air 4. Nepromeškejte šanci získat je mezi prvními

Komerční sdělení: Přemýšlíte nad pořízením nového iPhonu 12 či iPadu Air 4, ale ještě jste se “nedokopali” k objednávce? Pak byste s tímto krokem neměli váhat – tedy alespoň v případě, že nechcete na dodání těchto produktů čekat dlouhé týdny. Skladové zásoby prakticky všech prodejců se totiž kvapem tenčí nebo jsou již zcela vyčerpané a jejich doplnění zřejmě ve větší míře dříve než za pár týdnů neproběhne. Posledních pár kousků novinek skladem má mimo jiné i Mobil Pohotovost.

Pokud se u Mobil Pohotovosti rozhodnete některou z novinek objednat a jste z Prahy, určitě vás potěší, že vám jí bude schopný kurýr doručit už do jedné hodiny od objednání. Pokud pak máte blízko prodejnu na pražském Andělu, vězte, že na té si budete moci svou objednávku vyzvednout už do 30 minut, což rozhodně potěší. Zoufat však nemusí ani mimopražští zákazníci, jelikož těm je schopná Mobil Pohotovost novinky zpravidla doručit už do druhého pracovního dne – tedy samozřejmě v případě, že jsou skladem. A jelikož právě to nebude již brzy u iPadů Air 4 a iPhonů 12 pravdou, s jejich objednáním rozhodně nevyčkávejte.