Jaké to je pracovat v Applu

O práci v Applu koluje spousta děsivých i podezřele pozitivních historek. Mluví se o příliš nízkém platu za příliš vysoké nasazení, podepisování mlčenlivosti nebo trénincích, které připomínají sektářské praktiky. Co je na těchto zvěstech pravdy? Prošli jsme diskuzní fóra, na kterých se bývalí i současní zaměstnanci Applusvěřují se svými zkušenostmi.

Na celý život, na 150 %

“Práce v Applu je zkušeností na celý život,” uvádí jeden z uživatelů serveru Quora, a dodává, že kdo chce pracovat v jablečné společnosti, rozhodně by neměl počítat s přemírou odpočinku. Práce v Applu podle něj zahrnuje spoustu tvrdé práce, typických je šedesát hodin týdně. Je také spojená s řadou výzev, a je fyzicky i psychicky velmi náročná. Výběrová řízení jsou proto velmi přísná, a vedení Applu umí dobře rozpoznat ty správné talenty.

Přísně tajné

Společnost Apple je proslulá svým velkým důrazem na maximální utajení. Na jednom projektu nezřídka pracuje více týmů, aniž by jejich členové měli tušení, co vlastně budují. Jeden z bývalých zaměstnanců cupertinské společnosti si anonymně postěžoval na to, že zmíněný důraz na utajení dokonce narušoval jeho osobní život. Jakékoliv vyzrazení je přísně trestáno, a nalezení nové práce po takovém vyhazovu z Applu nejspíš nebude nic jednoduchého.

Jako ve škole

S prací pro cupertinského giganta je ve většině případů spojené celoživotní vzdělávání. Bývalí zaměstnanci převážně v dobrém vzpomínají na nejrůznější školení, tréninky a přednášky, ale také na domácí úkoly a různé úlohy, které často museli plnit po práci dlouho do noci.

Skvělé benefity, velká konkurence

Jade, další z bývalých zaměstnankyň Applu, vzpomíná na skvělé benefity, které jablečná společnost poskytuje svým zaměstnancům – ať už na pracovišti, nebo ve formě zdravotní a jiné péče. “Za odměny ale zaplatíte jistou cenu,” varuje, a dodává, že přestože se může zdát, že Applu záleží na rovnováze pracovního a osobního života svých zaměstnanců, realita je trošku jiná. Na pracovištích také panuje velká konkurence. “Každý člověk je nejchytřejším člověkem v místnosti,” píše Jade. Na tituly se zde ale podle ní nehraje – její kolegové dokonce údajně dostali zákaz oslovovat ji titulem “doktorka”, ačkoliv měla Ph.D.

Závěrem

Téměř všichni bývalí zaměstnanci v diskuzi se shodli na tom, že pro práci v Applu musí být člověk opravdu zapálený. Nemá cenu dělat si iluze. Není žádnou vzácností, že lidé tráví prací pro jablečnou společnost večery, noci, svátky i víkendy. Vládne zde přísně stanovená hierarchie, která přesně určuje, kdo bude přicházet s novými nápady. Dostat se do Applu není lehké – bývalí zaměstnanci v diskuzích se ale zároveň shodují, že pracovníci “lidských zdrojů” v Cupertinu velmi dobře vědí, jak má vypadat ideální zaměstnanec, a najímají ty, jejichž zapálením pro práci jsou si stoprocentně jisti. Jeden z anonymních pracovníků podotkl, že téměř každý v Applu je fit a vypadá dobře. Není to náhoda – tvrdá práce si žádá dobrou fyzičku, a kdo ji neměl v době nástupu do práce, ten se k ní musel propracovat. Podotýká také, že práce v Applu z vás nemusí nutně udělat boháče. Přesnou výši platů dotyčný nezmiňuje, připomíná ale, že život v Kalifornii je opravdu nákladný, a plno zaměstnanců si musí své výdaje pečlivě hlídat.