Recenze Yenkee LOUNGE: Velmi příjemné překvapení

Pokud se podíváte na trh s bezdrátovými sluchátky, můžete vidět, že je značně přesycen. Bezdrátová sluchátka se stala neodmyslitelným trendem a dnes už málokdy potkáte člověka, jenž má v uchu klasické „dráty“. Jak se ale v tomto trhu vyznat? Do rukou se mi dostala sluchátka od značky Yenkee, se kterou mám v poslední době jen pozitivní zkušenost. Sluchátka Yenkee LOUNGE lákají na dlouhou výdrž baterie a v neposlední řadě i slušnou cenovku. Stojí ale tato sluchátka za to? Na to se nyní spolu podíváme.

Obsah balení

Sluchátka vám dorazí v krabičce, která sází na tmavě šedožlutý vzhled, který se mně osobně velmi líbí. Obsah krabičky není pochopitelně žádným překvapením. Výtku mám ke způsobu zabalení. Na horní straně krabičky naleznete dvě kulaté lepky, které drží opravdu velmi slušně. Jelikož se v těchto místech krabička neotevírá, nemůžete do „mezírky“ zajet ani nožem. Pokud tedy nemáte nehty, čeká vás litý boj. Kromě sluchátek a nabíjecí krabičky zde naleznete v plastové přihrádce i manuál v českém jazyce, USB-C kabel a čtyři náhradní špunty (malé a velké).

Technické specifikace

Nyní krátce k technickým specifikacím. Sluchátka disponují Bluetooth 5.0, což zaručí dle výrobce nerušený poslech až do vzdálenosti 10 metrů od zařízení. Jakmile jste venku, dostanete se samozřejmě na vzdálenost větší. Pokud jde o BT profily, poradí si toto zařízení s A2DP, AVRCP, HFP a HSP. Průměr reproduktorů je 6 mm, frekvenční odezva 20 Hz až 20 kHz, citlivost 97 ±3 dB a impedance 16 Ω. Maximální výkon vysílače při frekvenci 2,4 GHz – 2,4835 GHz je 10 mW. Díky baterii o kapacitě 400 mAh si nesete v kapse přibližně 20 hodin hudby. Sluchátka zvládnou přehrávat hudbu až 5 hodin, v krabičce je pak nabijete celkem 3x. Pouzdro se nabije přibližně za 2,5h. Potěší vás i hmotnost, jelikož sama krabička má hmotnost 44 gramů, sluchátko pak 9 gramů. Radost budou mít i všichni sportovci, jelikož Yenkee LOUNGE disponují certifikací IPX5, déšť si tedy na vás nepřijde.

Design a párování

Pokud pohlédneme na vzezření Yenkee LOUNGE, nejedná se o nic, co bychom již neviděli. Samozřejmě to není na škodu. Krabička má černou lesklou barvu, na jejímž vrchu vidíte logo značky Yenkee. Vepředu pak čtyři LED diody, jež indikují stav baterie nabíjecího pouzdra. Na opačné straně se samozřejmě nachází USB-C konektor. Sluchátka leží v krabičce diagonálně. Jedná se o špunty, které mají na vnější straně dotykové multifunkční tlačítko. To přirozeně slouží k přijmutí/odmítnutí/položení hovoru, přeskakování skladeb, vyvolání hlasového asistenta, zapnutí/vypnutí sluchátek a spuštění/pozastavení hudby. Pokud pohlédneme na párování, to je velmi snadné. Yenkee nemá pro tyto účely žádnou speciální aplikaci, postačí tedy sluchátka vydělat z krabičky a v Bluetooth menu vašeho smartphonu najít „LOUNGE“. Spárování stvrdí akustická výzva. Výrobce upozorňuje, že pokud bude zařízení vyžadovat kód, zadejte „0000“.

Vlastní používání

Pokud vás něco u sluchátek zajímá, je to samozřejmě zvuk. Před samotným používáním ale berte na vědomí, že sluchátka nejsou v době dodání v krabičce (viz. galerie u „Obsahu balení“). Je tedy třeba je nabít, přičemž výrobce doporučuje, ať je nabijete na maximální hodnotu, což vám bude potvrzeno zhasnutím červené diody na sluchátkách. Jakmile jsem je spároval, byl jsem zvukem opravdu velmi mile překvapen. Krásně čistý, dostatečně hlasitý a užijete si i basy. Hlasitost je skutečně dostatečná a není zbytečně „přepálená“, takže při výškách žádný nepříjemný chrapot nezaznamenáte. Sluchátka rovněž drží parádně v uchu. Zprvu jsem tak spokojen v tomto ohledu nebyl, vše ale vyřešila výměna špuntů. Bez potíží bylo i užívání sluchátek během sportu. Díky odolnosti proti vodě IPX5 se opravdu není čeho bát. I když jsem venku zmoknul, žádný problém se sluchátky nenastal. Mohu tedy potvrdit, že sluchátka v tomto směru svou úlohu plní na jedničku. Samozřejmostí je zde i handsfree. Ani tady sluchátka nijak neztrácí a protistrana hlásila, že mě slyší naprosto zřetelně.

Resumé

Závěrem musím říct, že Yenkee LOUNGE jsou pro mě velkým překvapením. Do rukou se mi během roku dostane značné množství sluchátek. Upřímně bych podobný zvuk očekával u sluchátek, jež jsou o několik stovek dražší. Každého sportovce pochopitelně potěší i odolnost proti vodě, což v této cenové kategorii sluchátkům vlastní příliš není. Zklamán jsem byl z nemožnosti měnit hlasitost přímo na sluchátkách, což je možné spíše u sluchátek, která mají na své vnější straně mechanické tlačítko. Za mě jsou ale sluchátka skvělá. Pokud tedy momentálně hledáte něco bezdrátového do vašich uší, tato sluchátka od Yenkee vám mohu jen doporučit. Zakoupíte je za pouhých 1199 korun.