iPhony 12 mají za sebou první testy odolnosti displeje. Jak dopadly?

Když Apple minulý týden světu představil nové iPhony 12 (Pro) značnou část jejich prezentace věnoval vylepšené odolnosti předního skla, které nově chrání pomocí technologie Ceramic Shield. Ta by měla iPhonům alespoň dle slov Applu výrazně napomoci ve zvýšení odolnosti a to jak z hlediska prasknutí, tak i škrábanců. Zda tomu tak je či není se nyní rozhodli otestovat první zahraniční youtubeře zabývající se právě podobnou tématikou.

Asi nejzajímavější a nejvíce vypovídající test si připsal kanál MobileReviewsEh. Ten nejprve otestoval odolnost displeje iPhonu 12 pomocí siloměru, aby jej mohl následně porovnat s odolností displeje iPhonu 11. Výsledky tohoto testu jsou více než přívětivé. Zatímco totiž rok starý model vydržel tlak jen 352 Newtonů, novinka dokázala vydržet až 443 Newtonů, než se po vzoru “jedenáctky” rozbila. To jinými slovy znamená, že s hlediska pádů by měly být iPhony 12 alespoň co se týče displeje opravdu výrazně odolnější. Jejich zadní sklo je nicméně stále na stejné úrovni jako tomu bylo vloni.

Pokud by vás pak zajímala odolnost proti škrábancům, kterou má Ceramic Shield také zajišťovat, i ta se u iPhonů 12 mírně zlepšila. Zatímco iPhony 11 bylo totiž možné jasně poškrábat už předměty s tvrdostí shodnou se stupněm 6 na Mohsově stupnici tvrdosti, iPhony 12 potřebují k výraznému poškrábání až předměty s tvrdostí 7, což jsou například křemeny. Žádný velký nárůst odolnosti se tedy z hlediska poškrábání bohužel nekoná, což mnohé uživatele opět donutí sáhnout po ochranných sklech.