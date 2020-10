Horory a thrillery, které tento víkend seženete na iTunes levněji

Sychravé podzimní počasí, atmosféra listopadových Dušiček (nebo pro některé říjnového Halloweenu) má svou neopakovatelnou atmosféru, která je jako stvořená pro strašidelné nebo napínavé filmy. Apple si pro své uživatele nachystal na iTunes zajímavou nabídku cenově zvýhodněných hororů a thrillerů – my vám v našem dnešním článku představíme hned několik z nich.

Halloweenský lov

Když se parta přátel o halloweenské noci vydá do extrémně strašidelného domu, čekají, že se dobře pobaví a prožijí si trochu toho neškodného strašení. Netrvá ale dlouho, a skupinka kamarádů přijde na to, že dům ve skutečnosti není ani trochu bezpeční, a že některé noční můry jsou reálné.

79,- vypůjčení, 89,- zakoupení

Angličtina, české titulky

Film Halloweenský lov pořídíte zde.

Smrt ve tmě

Skupina lupičů – dva mladí muži a jedna dívka – se jednoho dne vloupá do domu zámožného nevidomého osamělého veterána. Láká je 300 tisíc dolarů, které jejich vyhlédnutá oběť údajně skrývá ve svém sídle. Vše se na první pohled jeví jako hračka, když ale muž zabije prvního ze zlodějů, začíná být ostatním jasné, že se stávají oběťmi.

89,- zakoupení

Angličtina, české titulky

Film Smrt ve tmě pořídíte zde.

Insidious: Poslední klíč

Insidious: Poslední klíč je čtvrtým filmem ze známé kultovní hororové série. Vypráví o záhadné minulosti parapsycholožky Elise, která strávila mládí v malém městě v Novém Mexiku. Její domov byl také zároveň domovem temných sil, a tato zkušenost nastolila v Elisině životě obrat o 180 stupňů. Nyní ji nejnovější klient přivádí zpět do domu hrůzy a Elise se musí vyrovnat s vlastní děsivou minulostí. Na iTunes stáhnete v rámci halloweenské akce také film Insidious: Počátek, a Insidious: Chapter 2.

89,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Insidious: Poslední klíč pořídíte zde.

Kruh

Mezi lidmi koluje zvěst o tajemné videokazetě – každého, kdo ji zhlédne, čeká tajemný telefonát … a za sedm dní také smrt. To, co se zprvu tváří jako městská legenda, se nakonec ukáže být pravdivé. Poté, co čtyři mladí lidé záhadně zemřou přesně sedm dní po zhlédnutí zmíněné kazety, se investigativní reportérka Rachel Keller pouští na vlastní pěst do vyšetřování. Sama se také na onu videokazetu podívá, a na rozluštění záhady má pouhý týden.

Film Kruh pořídíte zde.

Noční můry z temnot

Parta kamarádů nachází v opuštěném domě na konci města tajemnou strašidelnou knihu, plnou děsivých příběhů a monster. Zanechala ji tu mladá dívka s hrozivým tajemstvím ještě před tím, než sama beze stopy zmizela. Nejedná se ale o knihu, kterou by člověk mohl číst – naopak kniha čte každého, kdo s ní přijde do styku. Hrdinové příběhu si brzy uvědomují, že tuto knihu neměli nikdy otevírat. Na útěk už je ale pozdě, a oni musí čelit svému vlastnímu strachu.

Film Noční můry z temnot pořídíte zde.

28 dní poté

Mladý muž se probouzí z kómatu na posteli v nemocnici, aby záhy zjistil, že nemocnice i celé město žije prázdnotou. Zákeřný virus proměnil všechny své oběti v krvelačné nemrtvé zrůdy, které ho šíří dál. Přežila jen hrstka lidí, kteří nyní musí ve zničeném světě, ovládaném nakaženými, bojovat o svůj vlastní život. Netuší, že to nejhorší teprve přijde…

59,- vypůjčení, 89,- zakoupení

Angličtina, české titulky

Film 28 dní poté pořídíte zde.