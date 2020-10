Apple: Nabíjení iPhonů přes MagSafe může poškodit vaše kožené kryty

Přemýšleli jste nad tím, proč Apple ještě nezačal pro své iPhony 12 a 12 Pro prodávat klasické kožené kryty, na které jsme roky zvyklí? Odpovědí na tuto otázku je pravděpodobně čerstvě zveřejněný podpůrný dokument na jeho webu, který poodhaluje první možný problém související s nabíječkou MagSafe. Ta totiž může na kožených krytech dle slov Applu zanechávat kruhové otisky. A jak se zdá, nejen na kožených.

Kruhové otisky, které se mohou na kožených krytech dle dokumentu Applu objevovat, budou takřka 100% vznikat kvůli silným magnetům, které kůži mezi sebou “scvaknou” a tedy de facto slisují, což může být samozřejmě po jejich odejmutí vidět. Varování se nicméně týká zatím jen neoriginálních krytů, jelikož jak již bylo zmíněno výše, ty zatím v kožené verzi dostupné nejsou. Dá se však očekávat, že varování Apple rozšíří i na další kryty včetně svých silikonových, jelikož se na internetu již začínají objevovat fotky prvních naštvaných majitelů těchto krytů, kteří též kruhové obtisky zaznamenali.

Zdroj: MacRumors

Bude vcelku zajímavé sledovat, jak si Apple s celým problémem do budoucna poradí, potažmo zda vůbec. Nějaké kroky však zcela určitě podstoupit musí, jelikož prodávat příslušenství, které je při správném používání schopné zničit jiné příslušenství – a to dle všeho i originální – rozhodně dlouhodobě nemůže. Celkově je pak poměrně zarážející, že si něčeho takového nevšiml při testování produktů již on sám a nezamezil tomu například nějakou drobnou úpravou.