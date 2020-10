Microsoft spojil síly se SpaceX, chce se díky němu dostat do vesmíru

SpaceX si plácla s Microsoftem, se kterým bude společně dobývat vesmírný prostor. Konkrétní detaily jsou zatím neznámé, ovšem jisté je, že 800 satelitů Starlink, které momentálně brázdí oblohu, budou šířit cloudové služby Microsoft Azure. Nikoho tedy nepřekvapí ani název projektu – Azure Space.

„Společnost Microsoft dělá další významný krok v cloud computingu, a sice ten, že míříme do vesmíru. Spojili jsme se s ikonou ve vesmírném průmyslu, abychom společně s našimi inženýry vytvořili cloudové funkce, které splní specifické potřeby vesmíru. Odblokujeme cloud computing pro všechny obyvatele planety,“ řekl Tom Keane, šéf cloudových služeb Microsoftu. Ač to nikde nebylo řečeno, dá se za těchto okolností předpokládat, že SpaceX bude od Microsoftu finančně podpořena. Jak jistě víte, síť satelitů Starlink má časem poskytnout internet po celé planetě, což je velmi ambiciózní plán, který má ovšem řadu kritiků. Převážně pak ze strany astronomů, kteří si myslí, že satelity budou časem hyzdit oblohu. SpaceX tedy začala satelity potírat speciálním lakem, který by neměl odrážet takové množství světla. SpaceX má ale možná důvod ke starostem, jelikož už nyní selhalo zhruba 3 % satelitů. Společnost při jednání s FCC počítala s poruchovostí menší než 1 %. Pokud jde o cloudové služby, ty jsou pro Microsoft v současné době klíčové. Díky nim totiž roste společnosti zisk.