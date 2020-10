Výdrž iPhonů 12 na 5G je výrazně horší než při využívání LTE

Jednou z hlavních novinek letošní generace iPhonů je přidání podpory 5G sítí, které se začínají ve světě pozvolna rozmáhat. Aby mohly telefony tyto sítě přijímat, musí disponovat speciálními datovými moduly, které právě příjem zajistí. Ty jsou však stejně jako 5G sítě zatím na pomyslném začátku vývoje, kvůli čemuž jsou například i poměrně energeticky náročné. Jak moc, se dozdíváme díky prvním benchmarkům, které provedl magazín Tom’s Guide.

Recenzenti z Tom’s Guide, kteří dostali od Applu nové iPhone 12 a 12 Pro zapůjčené, si na výdrž telefonů při 5G a 4G posvítili v jednom ze svých testů, díky kterému zjistili, že výdrž při používání těchto typů mobilního připojení lišů zhruba o 20 %, což není rozhodně málo. Podle recenzentů je dokonce výdrž iPhonů při 5G připojení horší než v případě telefonů s operačním systémem Android, což není v žádném případě potěšující skutečností.

Uživatele, kteří lační po co možná nejdelší výdrži baterie, může nicméně těšit i nadále alespoň to, že lze 5G v nastavení jednoduše deaktivovat, čímž se výdrž telefonu maximalizuje i na území, které je 5G signálem pokrytu. Zajímavou alternativou mezi komfortem z 5G a výdrží je pak Smart Data Mode, který automaticky přepíná mobilní data mezi 4G a 5G podle pokrytí vašeho okolí. A kdo ví, třeba se ještě podaří výdrž telefonů na 5G softwarově protáhnout doladěním operačního systému iOS. Ostatně, podobný upgrade by ze strany Applu poprvé ani naposledy.