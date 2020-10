Na iPhony míří další hra s nádechem cyberpunku

Velkou herní událostí letošnho podzimu je bezpochyby vydání Cyberpunku 2077, dalšího obrovského RPG od tvůrců třetího Zaklínače. Hlad po cyberpunkových hrách při čekání na listopadový hlavní chod tiší některá studia, která se vezou na vlně nově nalezeného zájmu o kybernetickou estetiku. Nadcházející Tales of the Neon Sea nás přenese do cyberpunkového města, ne nepodobného například tomu z kultovního Blade Runnera. Vývojáři z Palm Pioneer nám toto zasazení nabídnou v pixelartovém provedení a v žánru detektivní adventury, ve které bude záležet na spravných dedukcích a seskládání různých důkazů do úhledného obrazce vyřešeného případu. Hra už v minulosti vyšla na PC. Trailer níže odkazuje právě na verzi pro osobní počítače, vzhled hry se ale nijak zásadně na iOS lišit nebude.

Ve hře se chopíte role soukromého očka Rexe, který se ujme případu, jež může zcela změnit budoucnost. Obyčejná vražda přerůstá do zápletky, která může ohrozit celé lidstvo a jeho vztah k prozatím poslušným robotickým sluhům. Během práce pro záhadného klienta totiž Rex postupně přichází na to, že se pravděpodobně chystá povstání robotů. Taková obyčejná středa v praxi soukromého detektiva. Konverzace s plejádou postav z masa i plechu Tales of the Neon Sea prokládá řadou logických hádanek. Hráči na PC hru obecně chválí, takže se na její vydání 28. října můžeme jenom těšit.