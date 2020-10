Na iPhony se zřejmě příští rok vrátí Touch ID

Že autentizační technologie Touch ID zatím neřekla své poslední sbohem musí být s ohledem na nedávno představený iPad Air 4. generace jasné snad každému. Pokud si však myslíte, že je jeho umístění do Power Buttonu zároveň jeho konečnou stanicí, kterou bude Apple využívat v následujících letech než jej zcela usmrtí, jste na omylu. Podle velmi přesného leakera s přezdívkou L0vetodream jej má totiž Apple v brzké době v plánu dostat i pod displej a to samozřejmě iPhonů.

O vývoji Touch ID implementovaného pod displej toho bohužel leaker zatím mnoho neprozradil, jelikož poukázal prakticky jen na práce na něm. Když však vezmeme v úvahu jeho přesnost v kombinací se zprávy od Bloombergu, dle kterých má Apple první iPhony s Touch ID a Face ID současně dorazit v příštím roce, zdá se jejich příchod čím dál pravděpodobnější. Už v tuto chvíli lze navíc říci, že by podobné vylepšení obrovské množství lidí velmi potěšilo, jelikož by jim umožnilo kombinovat ty nejlepší prvky ze dvou velmi bezpečných technologií, čímž by se de facto vynulovaly i jejich nedostatky. Například v dnešní době si mnozí majitelé iPhonů s Face ID stěžují na jejich nekompatibilitu s rouškami, což by právě nasazení Touch ID do displeje eliminovalo.

Ačkoliv toho zatím o Touch ID pod displejem pro iPhony víme velmi málo, je prakticky jasné, že se jej Apple pokusí neomezovat na určitý prostor, ale bude jej chtít raději vnuknout celému displeji, čímž by překonal prakticky veškerou konkurenci. Od jeho řešení se navíc očekává výrazná spolehlivost, přesnost čtení otisků a především pak rychlost, na kterou jsou uživatelé zvyklí ze všech předešlých forem Touch ID, ale i z nynějšího Face ID. Snad se tedy očekávání naplní bezezbytku.