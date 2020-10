Geekbench vs. AnTuTu: Jaký rozdíl je mezi nejznámějšími nástroji pro měření výkonu smartphonů

Vždy, když se na světlo světa dostane nějaké dlouho očekávané zařízení, tak se uživatelé často nemohou dočkat uveřejnění výsledků z výkonnostních testů. Často se dokonce stane, že jsou výsledky z těchto testů publikovány ještě před tím, než se nějaká společnost rozhodne nové zařízení vydat pro veřejnost. Několikrát jsme byli tohoto svědky například u Applu, kdy výkonnostní testy odhalily ještě před představením příchod některého nového iPhonu, iPadu, či jiného zařízení. Nejčastěji se tyto výkonnostní testy provádí v aplikacích GeekBench a AnTuTu. V tomto článku se společně podíváme na to, jak tyto aplikace fungují, jak hodnotí výkon, a jaký je mezi nimi rozdíl.

Co je to výkonnostní test (benchmark)?

Ještě před tím, než se pustíme do „rozboru“ dvou výše uvedených aplikací, tak si pojďme říct, co to ten výkonnostní test vlastně je. Vývojáři těchto aplikací, které jsou určené pro měření výkonu, vytvoří nějaký sled akcí, které se poté na zařízeních provádí. Konkrétně jsou tyto testy nejčastěji určené zvlášť pro procesor, grafickou kartu a paměti. Rozdílní vývojáři těchto aplikací poté mohou přidávat ještě další součásti kompletního testu. Nutno podotknout, že tyto úlohy jsou pro všechna zařízení ve stejné kategorii totožné – logicky by nebylo ideální porovnávat výsledky z rozdílných testů. Na konci každého testu dostane vaše zařízení určitý počet bodů, se kterými se poté umístí v žebříčku. Čím více bodů, tím je vaše zařízení jednak výkonnější, a jednak se v žebříčku ocitne na vyšších příčkách. S příchodem nových technologií je samozřejmě nutné, aby se čas od času výkonnostní testy obměnily a novinkám přizpůsobily. Berte v potaz, že není možné srovnávat výsledky z rozdílných majoritních verzí benchmarkových aplikací.

Zdroj: SmartMockups

GeekBench 5 vs. AnTuTu

Jak už jsem zmínil výše, tak mezi nejznámější aplikace, které jsou určené pro měření výkonu na mobilních zařízeních, patří GeekBench, v současné době verze 5, a AnTuTu. Jaké jsou ale mezi těmito aplikacemi rozdíly? Pokud se na vašem iPhonu či iPadu rozhodnete pro spuštění výkonnostního testu z aplikace GeekBench 5, tak se bude testovat prakticky jenom procesor jako takový. Po dokončení testu se vám zobrazí číselné výsledky v podobě výkonu na jedno jádro a více jader. Kromě toho GeekBench 5 provádí i výpočtový test, po jehož dokončení získáte taktéž číselný výsledek. V případě AnTuTu se provádí hned několik různých výkonnostních testů. Nechybí test procesoru, kromě toho ale také grafického výkonu, paměti a práce v uživatelském rozhraní, kdy se testuje uživatelská zkušenost při používání aplikací. Každá z těchto čtyř kategorií disponuje dalšími několika podkategoriemi. Sečtením bodů ze všech (pod)kategorií tedy získáte finální výsledek, který udává, jak na tom vaše zařízení všeobecně je. Nutno podotknout, že nelze srovnávat výsledky mezi jednotlivými aplikacemi. Chcete-li srovnat výkonnostní výsledek vašeho zařízení s jinými zařízeními, musíte tak učinit v rámci jedné aplikace určené pro zjištění výkonu zařízení.

GeekBench 5 a AnTuTu:

Jaké jsou tedy rozdíly?

Pokud jste výše uvedený odstavec četli pečlivě, tak už asi víte, v čem se od sebe obě zmíněné aplikace liší. Abychom to tedy uvedli vše na pravou míru, tak GeekBench 5 na mobilních zařízeních provádí pouze test procesoru, společně s výpočtovým testem, kdežto AnTuTu provádí test procesoru, grafické karty, paměti a UX. Výkonnostní výsledky procesoru poté GeekBench uvádí zvlášť pro jedno jádro a pro více jader, kdežto AnTuTu hodnotí výkon procesoru celkově. V aplikaci GeekBench je poté možné porovnávat výkon iOS, macOS, Android a Windows zařízení najednou v rámci CrossPlaform Benchmarku, v rámci AnTuTu lze poté porovnávat pouze výsledky iOS a iPadOS zařízení mezi sebou. Nelze tedy srovnávat výsledek iOS zařízení se zařízením Android – porovnání by nebylo relevantní a neurčovalo by, které zařízení je vlastně výkonnější. Jestliže chcete tedy zjistit výkon procesoru vašeho zařízení a popřípadě porovnat iOS zařízení s Android zařízením (anebo třeba s desktopovým počítačem) tak doporučuji provádět a srovnávat výsledky v aplikaci GeekBench, která je určená především pro měření výkonu procesoru. Chcete-li zjistit, jak moc „všestranné“ vaše zařízení je, využijte AnTuTu.