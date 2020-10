7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (19. 10. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Aplikace T4U for Tesla je určena pro ty šťastlivce, kterým v garáži odpočívá zaparkovaná Tesla. S pomocí tohoto nástroje můžete vcelku rychle a jednoduše sledovat různé informace o samotném vozidle, podívat se na různé statistiky, vůz dálkově ovládat a podobně.

Původní cena: 379 Kč (229 Kč)

Setkali jste se už někdy se situací, kdy jste potřebovali rychle digitalizovat nějaký dokument, ale neměli jste po ruce skener? V takovém případě by se vám mohl hodit program TurboScan Pro: PDF scanner. Tato aplikace dokáže přeměnit iPhone či iPad v praktický skener, díky čemuž vám umožní dokumenty naskenovat a následně sdílet.

Původní cena: 129 Kč (99 Kč)

Řadíte se mezi milovníky akčních RPG, kde se utkáte s těmi nejsilnějšími protivníky a vynaložíte maximum na to, abyste je porazili? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, tak by vás mohl zaujmout titul Shadow Of Death: Premium Games. V této hře budete hrát za čtyři hrdiny, vyberete si svého oblíbence a následně si doslova podrobíte temnotu.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Jak již samotný název napovídá, aplikace Countdown to an Event vám dokáže posloužit jakožto odpočet před nějakou událostí. Jednoduše si do programu zapíšete, co vás v budoucnu čeká a nástroj vás bude následně informovat o tom, kolik dní vám ještě zbývá. Takto si můžete zapsat například nadcházející schůzky, dovolené a podobně, díky čemuž na ně rozhodně nezapomenete.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Napadlo vás někdy, že by v některých případech bylo podstatně pohodlnější, kdybyste mohli váš počítač či Mac ovládat za pomocí iPhonu nebo iPadu. Tento nástroj vám umožní ovládat například myš, klávesnici, avšak poradí si také s kontrolou Touch Baru a podobně.

Původní cena: 99 Kč (25 Kč)

Aplikace Gun Movie FX cílí především na tvůrce videí, různé editory a podobně. Tento nástroj vám totiž, jak již samotný název vcelku napovídá, zpřístupní více než sedmdesát zvukových efektů. Konkrétně se jedná o výstřely zbraní, výbuchy granátů a podobně.

Původní cena: 249 Kč (25 Kč)

Jestliže hledáte nějaký praktický nástroj, který by dokázal obecně vylepšit některé vaše fotografie, tak byste rozhodně neměli přehlédnout AlphaBlur Image Effects. S pomocí této aplikace si budete moci různě vyhrát s rozmazáním a zaostřením a použít efekt bokeh, kdy je hlavní objekt snímku parádně ostrý, avšak pozadí je rozmazáno. Blíže si program můžete prohlédnout v níže přiložené galerii.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)