Naučte se zdarma pracovat s Unreal Engine

Na internetu lze nalézt celou řadu různých online kurzů a vzdělávacích programů nejrůznějšího zaměření. Na webu společnosti Epic Games, která stojí za vývojem nástroje Unreal Engine, mohou návštěvníci nalézt obsáhlou sbírku zajímavých vzdělávacích videí, které je provedou základy práce se zmíněným nástrojem. Program je k dispozici zcela zdarma – stačí se pouze zaregistrovat.

V nabídce virtuálního výukového programu od Epic Games najdete ukázková videa, stejně jako návody a tipy. Návštěvníci webu se mohou prostřednictvím videí naučit pracovat se strukturami, materiály, osvětlením, a osvojit si základní i pokročilejší principy práce s Unreal Engine. Videa mají za úkol naučit uživatele základům práce s Unreal Editorem, projekty, strukturami a řadou dalších prvků. Jednotlivými videi provází diváky komentáře expertů. Unreal Engine pochází z dílny společnosti Epic Games, jehož kořeny se datují do konce devadesátých let minulého století. Unreal Engine našel své uplatnění v řadě různých her, a jeho podporu nabízí kromě jiného také operační systém macOS. Letos v květnu představila společnost Epic Games Unreal Engine ve verzi 5, která přináší také podporu operačního systému iOS.