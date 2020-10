Jednou z největších novinek operačního systému iOS 14 jsou widgety připnutelné na domovskou plochu, díky čemuž tak lze nyní skvěle měnit její léty prověřenou podobu. Možnosti widgetů navíc neustále strmě přibývají díky aplikacím třetích stran z App Store. Bylo tedy jen otázkou času, kdy si budeme moci vytvářet vlastní webové widgety našich oblíbených webových stránek, díky kterému budeme moci mít jejich obsah jako na dlani. Pokud vás tedy zajímá, jak na iPhone vytvořit na plochu webový widget LsA či vaší jiné oblíbené stránky, následující řádky vám na to přinesou odpověď.

Jak na iPhone vytvořit na plochu webový widget LsA či vaší jiné oblíbené stránky

Stáhněte si aplikaci Glimpse 2 z App Store (aplikace je zcela zdarma s možností přispět jejím vývojářům dobrovolným finančním darem)

Spusťte aplikaci a tapněte na + v jejím pravém horním rohu

Pro vaší lepší orientaci si pojmenujte widget a do sekce Page URL vložte odkaz na webovou stránku, kterou budete chtít ve widgetu vidět, a zvolte možnost Next

Jakmile se vám stránka načte, tapněte na tlačítko Toggle widget frame pro zobrazení rámečku

Nastavte si rámeček přesně tak, jak budete chtít, aby stránku ve widgetu zobrazoval

Tapněte na Done

Jakmile si takto widget vytvoříte, stačí už jen klasicky podržet prst na ploše telefonu a skrze klasické widgetovské rozhraní přidat widgety Glimpse 2 na plochu, potažmo do widgetového centra. Na výběr budete mít celkem ze dvou typů – konkrétně z velkého čtvercového widgetu a velkého obdélníkového widgetu. Z vlastní zkušenosti mohu doporučit spíše první variantu, jelikož se vám v ní logicky daleko lépe zobrazí feed daného webu – tedy například právě Letem světem Applem. Pokud vás pak obsah na webovce ve feedu zaujme, stačí na něj samozřejmě jen tapnout prstem a záhy na něj budete přesměrování klasicky do Safari. Super je u widgetu i to, že se automaticky aktualizuje po uplynutí vámi přednastavené doby.