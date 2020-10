Příběh o výjimečné powerbance SolarDozer X30 Outdoor Adventure

Komerční sdělení: Jak jde čas, tak vznikají a zanikají nové a mnohdy i zcela zbytečné produkty a jak výrobci zuřivě kopírují zdařilé i méně zdařilé produkty, je čím dál nemožnější se zorientovat v džungli nabízených „nezbytností“, bez kterých se neobejdete.

To, co Ti milý čtenáři dnes představím asi taky nebudeš smrtelně nutně potřebovat a ani nebudu předstírat, že ano – upadl bych do stupidní šedi přihlouplých černopátkových slevovacích nesmyslů.

Věc, kterou mám tu čest představit, vznikla v tzv. crowdfundingovém projektu na základě potřeb a přání uživatelů a prošla divokým sítem trhu a financováním, aby mohla spatřit světlo českého HW nebe.

Ale dost již řečí, představuji vám zachránce vybitých mobilních zařízení všeho druhu, přítele slunečního paprsku a dobyvatele outdoorových aktivit, jakož i přeplněných campů a tím jest….

Wodasport® SolarDozer X30 WDS983S, Outdoor Adventure™ 30100 mAh, 6v1 wireless charge 10W powerbank

Tímto předávám slovo Ing. Sucharovi, který Tě dále provede nudnou částí porovnání a zjištění, proč je zrovna tohle tak zajímavé.

Dobrý den přátelé a členové klubu „SUCHÝ FAKT“. Dnes povedeme recenzi již zmíněné powerbanky, a protože je trochu vyjímečná, uděláme to srovnávací metodou toho co se uvádí na letáku a výsledků našeho testu oproti jiným, takže bereme k rukám leták a jdeme na to:

Výrobce uvádí 30100mAh kapacitu, což je samo o sobě zajímavý fakt – jde pouze o čísla, ale výrobci si zvykli zvláštním způsobem přepočítávat nepřepočitatelné a tak často tento údaj zkreslují a čísla neodpovídají realitě. Tělo powerbanky je vždy a všude tvořeno prostými články 3,7V, které jsou poměrně těžké a tak není zcela od věci vždy nabízenou věc váhově omrknout (nemůžete prostě mít powerbanku 20 000mAh, pokud nemá alespoň cca půl kila). Powerbanka SolarDozer má váhu odpovídající a tak ani nebylo překvapením, že v našem testu na rozdíl od jiných rádoby renomovaných značek opravdu nabil 8 mobilů a jeden tablet. Pamatujte, že k opětovnému nabití tohohle mazlíka potřebujete nabíječku alespoň s protokolem Quick charge 2 a i tak to trvá cca 12-20hodin, 30 000mAh není opravdu málo. Další vypichovaný fakt je použití nejmodernějších technologií a na to jsme teda nemuseli být géniové, abychom jim to věřili – prosté ověření bezdrátového nabíjení 10W dokazuje nejmodernější technologie nejen článků, ale i všemožných dobíjecích pulzních řízení a ochran proti přepólování či proti přepětí. Stejně tak další bod o použití odolných materiálů, jsou na omak příjemné a lehce gumové, takže ti to ve vlaku nelítá jak pomeranč na Brněnských výhybkách. Odolnost proti vodě jsme zkoušeli pouze poléváním a outdoor bouřkou, mysleli jsme, že máčet to a zničit by byla škoda. Test zahozením na dlažbu provedl kolega „levák“, kterému hned několikrát upadla – závěrem lze pouze sdělit, že vše naše zacházení přežila bez viditelné ujmy, což je samo o sobě hodno obdivu! Toto je ten nejsuprovější a nejvychytanější ulítlý bod – bezdrátové nabíjení 10W! Proč ten vykřičník ? Protože to OPRAVDU nabíjí bezdrátově a opravdu výkonem 10W, což je mazec a v praxi nám stačilo ukrást kolemjdoucí mládežnici gumičku do vlasů a telefon přiložit k powerbance, zafixovat odcizenou gumčou a nabíjíte bez nutnosti zalomení konektorů v kapse (všichni to známe, že?) – a tohle žádné nabízené powerbanky na našem malém trhu než SolarDozery neumí – fakt jsme si tuhle funkci užili v praxi a díky ní ji já vyhlašuji top powerbankou roku! No nic, zpátky na zem a pokračujeme. Odolnost proti prachu a vodě jsme už zmiňovali dříve, není k ní nic moc co dodat, jen že provedení outdoor je fakt outdoor s poutkem a nekecají, něco vydrží. Simultánní (rozuměj : je nás pět harantů a všichni potřebujeme teď najednou dobít uprostřed lesa telefony, aby nám na instáči nic neuniklo a mohli jsme postnout fotky každýho pařezu v okolí Simultánní nabíjení je nutnost pro rodiny a jiné ucelené celky – sice přijdete o rychlost nabíjení ze závratné na standardní, ale nabíjí všichni naráz a všichni jsou spokojeni. Co jsme taky ocenili bylo, že i když v hospodě byla jen jedna zásuvka, zapojili jsme do ní Powerbanku SolarDozer a všichni se napíchli do ní a opět nikdo neremcal, zkrátka velice praktická funkce. Ještě pro šílence pracující v terénu s notebooky s podporou nabíjení přes USB-C uvádím – ano nabíjí i notebooky přes USB-C! Rychlost nabíjení odpovídá možnostem powerbanky – 18W (12V/1,5A), a jestli vám někdo jiný bude tvrdit, že jeho powerbanka jede 60W podle oficiálního standardu pro USB-C na USB-C, tak slovem klasika „KECÁ“ (neboť při napětí 12V by to vyžadovalo proud 5A což není možné) a bude tedy nejspíš kecat i v dalších vlastnostech, čehož já nejsem příznivcem. Možnost dobíjet notebook z powerbanky je i tak super, zvlášť pro ty z nás, co zapomínají ty absolutně neskladný notebookový nabíječky doma. LED svítilna je divoká a pokud s ní uprostřed nočního pochodu někomu zasvítíte do očí, dotyčný už onu noc neuvidí ani medvěda z půl metru – je to síla. SOS funkci jsme nepoužili, krom simulace bezprostřední hrozby smrti žízní a těžko si představím jiné použití než potřebu upozornit v noci na místo, kde se nacházíte na vzdálenost asi 30 km při síle těch LED diod. Solární panel pro záložní nabíjení, ten název vystihuje přesně jeho možnosti a když jsme powerbanku umístili na sluníčko, tak se aspoň neflákala a dobíjela se. Za půl dne nošení na batohu sice tímto dobíjením nepřibila ani čárka, ale za nějaký delší časový úsek jako je třeba víkend je solární panel schopen Powerbanku SolarDozer oživit na nutně potřebné množství pro dobití telefonu a podobně. Je blbost čekat nabití celé kapacity powerbanky, ale v případu nouze se hodí každá kapka energie. Závěsný popruh pro baťohy jsme už zmiňovali, není to špatné, ale my jsme to moc nevyužili.

Celkově závěrem musím konstatovat, že nevím o ničem alespoň podobném na našem trhu a jen nerad jsem se se SolarDozerem loučil. Jistě jistě, negativní pesimista kolega zvaný familiárně Adams (ano, ten z Adams family) nám zdůraznil, že oko negativního pesimisty potřebuje alespoň jeden záporný fakt, který by je potěšil. Nuže, pokud mám vybrat něco záporného, je to trochu vyšší váha, než u ostatních powerbank – nám to nevadilo, ale kolega Adams by neměl nad čím nadávat, takže tak, a taky si může koupit toho menšího SolarDozera, ten je lehčí a umí skoro to samé krom nabití notebooku…

Díky za zapůjčení firmě TS Bohemia, která má aktuálně na SolarDozery akci (musíme jim to nějak vrátit, a tak je tu chvíle pro reklamu) zde:

Magazín Letem světem Applem nenese za text výše žádnou odpovědnost. Jedná se o komerční článek, jehož dodavatelem (v plném znění spolu s odkazy) je inzerent.