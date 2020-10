Podívejte se, co všechno dokáže Dolby Vision na iPhonech 12

Jednou z těch větších novinek představených u celé řady iPhonů 12 je podpora pro nahrávání HDR formátu Dolby Vision. Dle Applu je iPhone prvním smartphonem na světě, který dokáže nahrávat, editovat a přehrávat tento „profesionální“ video-formát. Co to však znamená a jak se výsledek projevuje v praxi? Napovědět by mohlo jedno krátké video…

Apple na svém YouTube kanále zveřejnil krátké video, na kterém profesionální kameraman demonstruje schopnosti nových iPhonů a popisuje, v čem tkví nové funkce a jaké možnosti uživatelům přináší. Video si můžete pustit níže.

Emmanuel Lubezki nás doprovází průběhem a zákulisními záběry z natáčení krátkého demonstračního spotu. Skvělé využití lokalit, přírodního světla i rekvizit demonstruje vynikající schopnosti nových iPhonů zachytit kýžený záznam. iPhonům video vždycky šlo, s letošní modelovou řadu by to mělo být ještě lepší.

Podpora pro HDR formát Dolby Vision, společně s vylepšenou stabilizací obrazu a (post)processingem umožňuje pořizovat záběry, za které by se skutečně nemuseli stydět leckteří (polo)profesionální kameramani. Je samozřejmé, že se iPhone profesionálním cinema kamerám (Blackmagic, RED, SONY…) jen tak nevyrovná, to však nic nemění na tom, že nové iPhony disponují skutečně ohromujícími schopnostmi, které daleko převýší schopnosti a ambice naprosté většiny jejich uživatelů. To však vůbec nevadí, jelikož se tito uživatelé nebudou muset cítit omezeni technikou.

V dnešní době je tak velice snadné začít s vlastním natáčením, ať už jde o originální videotvorbu, vlogy, YouTube obsah či nějakou jinou kreativní činnost. Velice schopné kamery si totiž nosíme téměř všichni v kapsách svých kalhot a na nekvalitní techniku se tak nemůže vymlouvat takřka nikdo.