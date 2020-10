Apple začal prodávat nové kryty OtterBox pro iPhony 12 s podporou MagSafe

Nejen iPhony 12, 12 Pro a iPady Air 4 spolu s řadou originálního příslušenství. Na Online Storu Applu jsou ode dnešní 14. hodiny k předobjednání i nové kryty z dílny předního výrobce příslušenství OtterBox. I tentokrát u nich platí, že dokáží zaujmout jak cenou, tak převážně designem.

Asi vás nepřekvapí, že všechny nové kryty pro iPhony 12 z dílny Otterboxu dostaly do vínku podporu magnetického nabíjení a příslušenství MagSafe. Díky tomu je tak bude možné velmi jednoduše využívat jak při nabíjení přes nabíječku MagSafe Charger, tak i s magnetickým příslušenstvím z dílny Applu i z dílny třetích stran. V současné době je to sice jen magnetická peněženka spolu s nabíjecím dockem a autonabíječkou od Belkinu, avšak postupem času se má nabídka tohoto příslušenství výrazně rozšířit. Co se týče cen, ty jsou poměrně příznivé. Za veškeré modely svých krytů si totiž výrobce účtuje 1399 korun – tedy méně, než kolik si účtuje za své příslušenství Apple.