S koženými kryty pro iPhony 12 můžeme počítat, dorazí již brzy

Když Apple po skončení úterní Keynote pro představení iPhonů 12 a HomePodů mini opět spustil svůj Online Store, nejednoho jablíčkáře zaskočilo, že si v sekci doplňků pro nové iPhony nemohl vybrat jiný obal než silikonový. Mnozí uživatelé Applu jsou totiž příznivci obalů kožených, jejichž vyřazení z prodeje by je tak zcela určitě zamrzelo. S ničím takovým se však naštěstí nepočítá.

Kožené obaly na iPhony 12 jsme mohli v krátkosti vidět už při samotném představování doplňků na Keynote. Jejich nasazení do prodeje poté potvrdil i samotný Apple v jedné ze svých tiskových zpráv vydaných v souvislosti s novými iPhony. Uvedl v nich konkrétně to, že pro iPhony 12 Pro budou klasické kožené kryty k dispozici od pátku 6. listopadu – tedy ode dne spuštění předobjednávek na iPhony 12. Co se pak týče “rukávového” obalu, který Apple představil na své konferenci (tedy obal chránící jak přední, tak i zadní stranu s výřezem na hodiny), ten má na pulty obchodů dorazit později, stejně jako bezdrátová nabíječka MagSafe Duo Charger. U obou typů krytů se samozřejmě počítá s plnou podporou MagSafe příslušenství. Co se týče krytů pro iPhony 12, u těch by mělo podle tiskové zprávy Applu platit totéž.

Pokud by vás zajímala cena kožených krytů pro iPhony 12, tu v tiskové zprávě Apple neodhalil. Obecně se však dá očekávat, že budou vyšší než tomu bylo v předešlých letech. To si totiž Apple tradičně za tuto variantu účtoval 1290 korun, což se však zdá nyní s ohledem na to, že si za silikonové kryty podporující MagSafe účtuje 1490 korun, naprosto nereálné. V redakci bychom proto počítali spíše cenou točící se kolem 1590 až 1790 korun. Zda jsme se trefili či nikoliv nicméně ukáže až čas.