MagSafe funguje i se staršími iPhony s podporou bezdrátové nabíjení, ale ne naplno

Oslovila vás na úterní Keynote bezdrátová nabíječka nebo chcete-li magnetická nabíjecí kabel MagSafe, který se bude magneticky připínat k zádům iPhonů 12 a ty následně nabíjet 15W? Pak pro vás máme dobrou zprávu. Koupit si jí totiž můžete i v případě, že nad pořízením nového iPhonu 12 nepřemýšlíte, ale vlastníte některý ze starších iPhonů podporujících bezdrátové nabíjení, potažmo AirPods s touto nabíjecí možností. MagSafe vám totiž bude i v tomto případě fungovat, byť omezeně.

Přestože se zprvu zdálo, že je MagSafe určen výhradně pro nejnovější iPhony 12, jelikož mu jsou do značné míry uzpůsobeny, není tomu tak. Apple totiž v jedné ze svých tiskových zpráv uvedl, že je jeho novinka kompatibilní s jakýmkoliv zařízením z jeho dílny s podporou standardu Qi. Je však potřeba počítat s tím, že naplno využijete nabíječku jen s iPhony 12, protože k jakémukoliv jinému Apple zařízení nepůjde magneticky připojit. A nejen to – kvůli nemožnosti magnetického uchycení na starší iPhony nebude možné u těchto modelů využít plný potenciál nabíječky, tedy 15W nabíjení. Namísto toho bude iPhony dobíjet maximálně 7,5W, jak to nyní zvládají i nabíječky z dílen ostatních výrobců.