Hráči, jásejte: Western Digital rozšiřuje nabídku své herní řady Black

Společnost Western Digital napomáhá hráčům počítačových her vylepšit jejich herní sestavy a počítače a adaptovat je na nové rozvíjející se platformy her nové generace. Důkazem je uvedení tří nových nastupujících produktů a ukládacích řešení v řadě WD_Black. Mezi novinkami je první disk SSD NVMe s technologií nové generace PCIe Gen4, dále plně bootovatelné zařízení AIC (add-in-card) Gen3 x8 a herní dokovací stanice s diskem NVMe SSD a technologií Thunderbolt 3. Všechny novinky mají RGB podsvícení a zvyšují tím svoji atraktivitu.

„S tím, jak vývojáři her budou nabízet stále více titulů, které hráče doslova pohltí, bude současně vyžadován vyšší výkon a uživatelé se budou chtít vybavit nejlepšími nástroji pro dosažení nové rychlosti hraní,” říká Jim Welsh, viceprezident společnosti Western Digital pro spotřebitelská řešení, a dodává: „Inovativní ukládací řešení s vysokým výkonem jsou podstatným prvkem pro to, aby hráči drželi krok s neustále se měnící platformou her. Naše nejnovější produkty z řady WD_Black byly vytvořeny na mírů tak, aby hráčům umožňovaly dosahovat na rostoucí vysoké standardy nových her budoucnosti a nových herních platforem. Optimalizovali jsme tyto produkty, nejen abychom poskytli hráčům vyšší ukládací kapacitu, ale také proto, abychom pozvedli jejich zážitek z hraní her jako celek.” Pojďme se tedy podívat na právě nastupující produkty.

WD_BLACK SN850 NVMe SSD

Toto SSD je navrženo pro poskytování bezprecedentního výkonu technologie PCIe Gen4. Produkt, který je již nyní připraven na budoucí nároky, poskytne vysoké rychlosti čtení/zápisu a to až 7000/5300 MB/s1 (1TB model). Nový SSD disk má vlastní ovladač WD_Black G2 a je optimalizovaný pro špičkové a náročné hraní (není vhodný pro NAS nebo serverová prostředí). SSD disk WD_BLACK SN850 NVMe pomůže hráčům dosahovat s jejich PC sestavami jedinečných výkonů. Snižuje čas potřebný ke spouštění her a přenáší soubory rychleji než jeho předchůdci, navíc využívá zcela novou technologii vyrovnávací paměti.

K vysokému výkonu se pak přidávají vylepšené hodnoty hloubky fronty a umožňují jak hráčům, tak každodenním uživatelům bezproblémové startování aplikací. K dostání bude dále model s chladičem a RGB podsvícením pro vylepšení designu a vzhledu sestavy. Chladič pak u tohoto SSD snižuje zahřívání a zvyšuje výkon. SSD WD_BLACK SN850 NVMe ve verzi bez chladiče bude dostupné v kapacitách 500 GB, 1 TB a 2 TB za cenu od 140 EUR.

WD_BLACK AN1500 NVMe SSD Add-in-Card

Jedná se o zařízení pro hráče, kteří chtějí dosahovat výkonů nové generace pomocí současné počítačové sestavy. Tato plně bootovatelná, plug-and-play karta AIC je jedním z nejrychlejších řešení s technologií PCIe Gen3 x8 na trhu. Základem jsou dva SSD disky v režimu RAID 0 a technologie PCIe Gen3 x8, což umožňuje hráčům dosáhnout na rychlosti načítání až 6500 MB/s1 a rychlosti zápisu až 4100 MB/s1 (platí pro 2TB a 4TB modely). Tyto rychlosti hráčům zajistí bleskově rychlou hru a mohou tak trávit méně času čekáním a více se věnovat samotnému hraní.

Karta je doplněna nastavitelným RGB podsvícením (pouze Windows) pro zvýšení dojmu a výsledného efektu celé herní sestavy. Dále je karta vybavena integrovaným chladičem, který vítězí nad zahříváním a snižuje teplotu a udržuje stabilně vysoký výkon. Zařízení SSD WD_BLACK AN1500 NVMe Add-in-Card je dostupné v kapacitách 1 TB, 2 TB a 4 TB. Ceny začínají na 272 EUR.

Dokovací stanice WD_BLACK D50 Game Dock NVMe SSD

Tato kompaktní dokovací stanice poskytuje vysoký výkon s přednostmi SSD disku, má designový chladič a mění notebook kompatibilní s rozhraním Thunderbolt 3 na integrovaný herní počítač, který zajistí pohlcující zážitek ze hry. Toto optimální řešení pro všechny hráče, kteří chtějí zefektivnit svoji herní sestavu, nabízí supervysoké rychlosti pomocí technologie NVMe, více kapacity pro hry a početné porty pro periferie – vše je pak napájeno připojením jediného kabelu Thunderbolt 3.

Dokovací stanice SSD WD_BLACK D50 Game Dock NVMe je doplněna nastavitelným RGB podsvícením řízeným pomocí ovládacího panelu WD_BLACK Dashboard (pouze Windows). Dokovací stanice SSD WD_BLACK D50 Game Dock NVMe je k dostání v kapacitě 1 TB.Cena začíná na 491 EUR. Dostupná je i verze bez SSD disku za cenu od 299 EUR.

Dostupnost

SSD disk WD_BLACK SN850 NVMe standardní model bez chladiče bude k dostání dle očekávání koncem měsíce října 2020. WD_BLACK SN850 NVMe model s chladičem bude k dostání dle očekávání v prvním čtvrtletí roku 2021.

Karta AIC WD_BLACK AN1500 NVMe SSD je již nyní k dostání u vybraných prodejců, systémových integrátorů a distributorů a také na internetovém obchodě Western Digital store.

Dokovací stanice WD_BLACK D50 Game Dock (včetně modelu bez SSD disku) je k dostání na předobjednávky u vybraných prodejců, systémových integrátorů a distributorů a také na internetovém obchodě Western Digital store.

