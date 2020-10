7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (15. 10. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Ocitli jste se někdy v situaci, kdy jste potřebovali naskenovat/digitalizovat nějaký dokument, ale neměli jste po ruce skener? S tímto si naštěstí dokáže poradit aplikace TurboScan Pro: PDF scanner. Tento nástroj vám umožní skenovat jakékoliv dokumenty, případně je poté upravit a exportovat do formátu PDF.

Původní cena: 149 Kč (129 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-TurboScan Pro: PDF scanner 1 Aplikace se slevou-TurboScan Pro: PDF scanner 2 Aplikace se slevou-TurboScan Pro: PDF scanner 3 Aplikace se slevou-TurboScan Pro: PDF scanner 4 +2 Fotek Aplikace se slevou-TurboScan Pro: PDF scanner 5 Vstoupit do galerie

Jestliže hledáte nějakou praktickou a jednoduchou aplikaci, s jejíž pomocí byste mohli vytvářet parádní koláže, zbystřete. Dnes je totiž k dostání program PicCollage EDU Collage Maker zcela zdarma. Program vám značně pomůže se samotnou tvorbou, úpravou jednotlivých snímků, umožní vám kreslit vlastní objekty a nadále nabízí řadu dalších možností.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-PicCollage EDU Collage Maker 1 Aplikace se slevou-PicCollage EDU Collage Maker 5 Aplikace se slevou-PicCollage EDU Collage Maker 4 Aplikace se slevou-PicCollage EDU Collage Maker 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-PicCollage EDU Collage Maker 2 Vstoupit do galerie

Další aplikace, která slouží pro skenování, se pyšní názvem Raven: Photo Scan & Colorize. Tento program má však jiné užití. Z názvu je hnedka patrné, že nástroj slouží pro skenování fotografií. Hlavní výhodou této aplikace je, že si mimo skenování dokáže poradit i s vybarvením černobílých snímků, čehož je schopna díky použití umělé inteligence.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou – Raven: Photo Scan & Colorize 5 Aplikace se slevou – Raven: Photo Scan & Colorize 2 Aplikace se slevou – Raven: Photo Scan & Colorize 3 Aplikace se slevou – Raven: Photo Scan & Colorize 1 +2 Fotek Aplikace se slevou – Raven: Photo Scan & Colorize 4 Vstoupit do galerie

Jak již samotný název napovídá, aplikace Note Taking Writing App slouží pro zapisování těch nejrůznějších poznámek. Výhodou tohoto nástroje však je, že si k daným poznámkám můžete velice snadno připnout i různé doplňující soubory jako snímky či zvukové stopy.

Původní cena: 379 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Note Taking Writing App 1 Aplikace se slevou-Note Taking Writing App 4 Aplikace se slevou-Note Taking Writing App 3 Aplikace se slevou-Note Taking Writing App 2 Vstoupit do galerie

Ve hře ALTER: Between Two Worlds se zhostíte role dívky jménem Ana, která se nedopatřením dostala do dávno zapomenutého pouštního chrámu, jež v sobě skrývá nepopsatelně tajuplnou sílu. Vaším úkolem bude Anu provést skrze řadu záležitostí, vyřešit spoustu hádanek a odhalit obrovské tajemství.

Původní cena: 79 Kč (49 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-ALTER Between Two Worlds 1 Aplikace se slevou-ALTER Between Two Worlds 5 Aplikace se slevou-ALTER Between Two Worlds 4 Aplikace se slevou-ALTER Between Two Worlds 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-ALTER Between Two Worlds 2 Vstoupit do galerie

Jestliže jste vcelku aktivní na sociálních sítích a v oblibě máte především Instagram, tak by se vám možná mohla hodit aplikace IG Story Editor: StoriesStudio. Tento nástroj vám umožní perfektně „rozkouskovat“ video, díky čemuž bude připraveno pro nahrání do vašeho příběhu.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-IG Story Editor StoriesStudio 1 Aplikace se slevou-IG Story Editor StoriesStudio 5 Aplikace se slevou-IG Story Editor StoriesStudio 4 Aplikace se slevou-IG Story Editor StoriesStudio 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-IG Story Editor StoriesStudio 2 Vstoupit do galerie

Považujete se za milovníka parádních RPG adventur, které nabízí řadu zábavy a dobrodružství? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, tak by vás mohl zaujmout titul Evoland. V něm budete hrát za svou postavu a postupně si zpřístupníte novější technologie, díky kterým se dokážete utkat i se značnou přesilou a silnějšími nepřáteli.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)