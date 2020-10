Nové iPhony 12 Pro jsou v ČR „bohužel“ nejlevnější v Evropě

Apple spolu s novými produkty včera večer oznámil také jejich ceny pro celý svět. Pro nás v Evropě, kteří mají v ceně započteno DPH, CLO a dva roky záruky, jsou pak zajímavé především ceny, které platí pro ostatní země v EU. Ceny v ČR jsou aktuálně nejnižší z celé EU – bohužel je to však dáno extrémně nepříznivým kurzem koruny vůči euru. Ukážeme si, že Apple mohl být na našince přísnější a iPhone prodávat dráž než je tomu nyní, ale také to, že by mohlo za pár měsíců opět platit, že se vyplatí pro telefon vyrazit za hranice.

Jako příklad si uvedeme základní model iPhone 12 Pro se 128GB pamětí. Ten Apple prodává v rámci EU za cenu 1149€. V ČR pak stanovil cenu na částku 29 990Kč. Díky extrémnímu kurzu, který naši zemi sužuje v důsledku nezvládnuté epidemie koronaviru nemá význam pro telefon vyrazit k našim sousedům. Za jedno euro nyní zaplatíte částku 27,36Kč, což znamená, že vás telefon vyjde v přepočtu z eura na koruny na částku 31 436Kč. Už na základním modelu telefonu tak ušetříte koupí v ČR téměř 1500Kč.

Zdá se vám to výhodné? Ano, ono to také výhodné samozřejmě je. Má to však jedno obrovské ale. Pokud byste si ten stejný telefon kupovali v některé ze zemí EU dne 18. 2. 2020, kdy byl kurz za euro 24,90, zaplatili byste za něj 1149€ x 24,90, tedy 28 610Kč. A v tom případě byste zase ušetřili téměř 1500 korun oproti aktuálním cenám, za které iPhony Apple aktuálně nabízí. Je tedy velmi podstatné uvést, že ceny sice aktuálně výhodné jsou a telefony u nás skutečně pořídíte nejlevněji z celé EU, ovšem to se bude postupem času měnit s tím, jak se bude vracet koruna se svým kurzem zpět k normálu.

Je pak otázkou času, kdy se kurz vrátí do normálu nebo zda nadále poroste. Pokud bude stoupat kurz vůči euru a euro pro nás bude čím dál tím dražší, pak budou telefony koupené v ČR levnější a levnější oproti těm, které byly kupovány v zahraničí. Bude to však vykoupeno opravdu velmi špatným kurzem. Pokud naopak koruna posílí, pak se vyplatí si výlet například do Rakouska udělat.