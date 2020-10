7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (14. 10. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Jestliže jste si dali za cíl, že shodíte nějaká ta přebytečná kila a zredukujete tak svou hmotnost, tak jistě víte, že je pro vás klíčový váš kalorický příjem. S jeho hlídáním vám dokáže pomoci praktická aplikace Perfect Diet Tracker, s jejíž pomocí si můžete vytvořit osobní jídelníček, přehledně monitorovat, jaká jídla jste v daném dni snědli a podobně. Aplikace navíc dokáže sledovat i více lidí najednou.

Původní cena: 379 Kč (199 Kč)

Aplikace Aspect Ratio Calculator cílí především na různé návrháře, designéry, programátory, vývojáře webových aplikací a podobně, kteří častokrát potřebují pracovat s poměrem stran. Tento nástroj si totiž dokáže velice snadno poradit s jeho výpočtem, kdy vám stačí zadat základní informace a o zbytek se postará program za vás.

Původní cena: 79 Kč (49 Kč)

Úložiště na jablečném počítače se dokáže poměrně rychle zaplnit. Na vině jsou především zbytečné soubory či různé logy, které už jen zabírají místo. S jejich odstraněním si dokáže poradit aplikace DiskKeeper Advanced Cleaner, jenž rychle proskenuje celý disk a případně místo uvolní.

Původní cena: 149 Kč (99 Kč)

Chtěli byste se naučit tvořit webové stránky a naučili se základy kaskádových stylů CSS? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, tak by vás mohla zaujmout aplikace Course For Dreamweaver CS5 Exporing CSS. Jedná se totiž o praktický tutoriál, který vás naučí pracovat se zmiňovaným CSS v rámci aplikace Adobe Dreamweaver.

Původní cena: 349 Kč (179 Kč)

Zakoupením aplikace Videoloupe – Media Player získáte parádní nástroj, který dokáže plně nahradit nativní program QuickTime Player. Tohle řešení slouží primárně pro přehrávání multimediálního obsahu, ale mimo to si poměrně spolehlivě a kvalitně poradí i s jeho úpravou a podobně. Jak aplikace vypadá a funguje si můžete prohlédnout v níže přiložené galerii.

Původní cena: 629 Kč (499 Kč)

Jak již samotný název napovídá, aplikace Video To GIF Converter vám dokáže pomoci při převádění videí do podoby animovaných obrázků ve formátu GIF. Můžete tak jednoduše převést formáty jako MOV, MP4, MPG, MPEG, WMV či AVI, přičemž ještě před exportem nastavíte řadu atributů. Program si nadále poradí s úpravou rychlosti díky změně snímkové frekvence a zvládne také změnit rozměry.

Původní cena: 129 Kč (25 Kč)

Jestliže jste se již někdy setkali s programováním, tak vám musí být na první pohled patrné, že s tím bude spojena i tato hra. V titulu while True: learn() se zhostíte role specialisty na strojové učení, který vytváří neuronové sítě. Jednou ale zjistíte, že vaše kočka je podstatně lepším programátorem, než jste vy. Vaším úkolem tedy bude, abyste sestrojili speciální systém, který bude překládat mezi kočičí a lidskou řečí. Díky tomu budete moci využít znalosti vaší kočky a vydělat tak balík peněz! Tuto hru si náramně užijí především samotní vývojáři, protože zde narazí na řadu skvělých podobností.

Původní cena: 9,99 € (7,29 €)