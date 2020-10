Nejlepší widgety pro hodiny na iPhone

Zatímco nové iPhony 12 vyjdou v rámci dnešní jablečné konference za několik málo hodin, tak operační systém iOS 14, který na nových vlajkových lodích poběží, je „venku“ již několik dlouhých měsíců, co se týče veřejné verze tak několik týdnů. Zmíněný operační systém je k dispozici na všechny iPhony 6s a novější, což znamená, že si jej může nainstalovat většina uživatelů. Tito uživatelé už si zajisté užívají nové funkce iOS 14 plnými doušky. Některé novinky jsou očividné na první pohled, jiné jste zase mohli objevit pomocí našich článků a návodů. Jednou z hlavních novinek, která přišla v rámci iOS 14, jsou přepracované a zmodernizované widgety. Již včera jsme vám přinesli článek, ve kterém jste si mohli prohlédnout nejlepší aplikace pro zprostředkování widgetů počasí, dnes se podíváme na nejlepší aplikace, které nabízí widgety hodin. Vrhněme se přímo na věc.

Clock Face

Aplikace Clock Face nabízí nespočet různých widgetů hodin na váš iPhone. Tyto widgety si můžete jednoduše upravit a vytvořit unikátní widget, který vám bude vyhovovat na sto procent. Pro změnu vzhledu widgetu stačí přejít do aplikace, kde už si můžete zobrazit veškeré designy, které vývojář do Clock Face implementoval – zkrátka a jednoduše, každý si zde najde to své. Nechybí widget s hodinami pro milovníky Vesmíru anebo pro nadšence do matematiky. Kromě toho lze zmínit hodiny v podobě Rolex a mnoho dalšího. V aplikaci si poté stačí zvolit preferovaný widget, a poté už jej můžete jednoduše přidat na plochu.

World Clock

Nativní aplikace Hodiny, kterou najdete v iOS a iPadOS 14, nabízí zobrazení světového času, a to i ve formě widgetu. Co se však týče personalizace tohoto widgetu, tak úplně nadšení nebudete. Pokud si tedy chcete zobrazit světový čas ve skvěle vypadajícím widgetu, jehož vzhled si můžete upravit, tak se vám bude určitě líbit aplikace World Clock. Tato aplikace vám nabídne tři různé velikosti widgetů, společně s možností změny designu – nechybí například tmavý, světlý, půlnoční, tyrkysový či červený vzhled a je nutné podotknout, že si každý uživatel najdete ten svůj. Zajímavý widget je poté ten s názvem Timeline, který dokáže perfektně a jednoduše zobrazit fáze dne v různých městech na světě.

Clock Widget

Pokud se rozhodnete pro instalaci Clock Widget, tak se rozhodně nebojte toho, že by tato aplikace uměla podle názvu doopravdy zobrazit jen a pouze widget s hodinami. Uživatelé této aplikace si mohou do widgetu přidat například informace o stavu baterie, dále dnešní den, datum a přesný čas. Změny jsou poté možné i co se týče designu – nechybí tak možnost pro změnu barvy pozadí, anebo jednotlivých bloků aplikace. Kromě toho můžete také měnit barvu písma. Clock Widget je jednoduchou aplikací, kterou ocení především uživatelé hledající minimalistický widget a určitými formami úprav.

Clock Gallery

Jak už název této aplikace napovídá, tak Clock Gallery nabízí velkou kolekci widgetů pro zobrazení hodin. Velkou výhodou této aplikace je, že si každý jednotlivý widget můžete upravit podle svého gusta. K aplikaci Clock Gallery je k dispozici opravdu nespočet různých widgetů hodin – nechybí například retro digitální widget, dále pride widget, anebo třeba widget s vlajkou určitého státu. U těchto widgetů si poté můžete změnit styly a barvy písem, společně s barvou pozadí. Clock Gallery je k dispozici naprosto zdarma a určitě byste jej měli alespoň vyzkoušet – překvapí vás počet widgetů, které jsou k dispozici, a také možnosti pro personalizaci.

Color Widgets

Zatímco výše uvedená aplikace Clock Gallery nabízí již předpřipravené widgety, které si jen jednoduše upravíte, tak aplikace Color Widgets na to jde úplně jinak. Pokud se rozhodnete pro stažení této aplikace, tak si vlastní widget budete moci vytvořit úplně od samotného základu. Styl a jednotlivé elementy widgetů se velmi podobají nativnímu widgetu z aplikace Hodiny, součástí personalizace je pak možnost nastavení barevného přechodu či obrázku na pozadí, popřípadě v rámci Color Widgets můžete „spojit“ vícero widgetů v jeden. Celkově je tato aplikace velmi minimalistická a určitě byste ji měli vyzkoušet.