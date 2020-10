LsA exkluzivně: Dorazily nám kryty na všechny iPhony 12

Od představení nových iPhonů 12 nás dělí doslova už jen několik málo hodin. Podle dostupných úniků už můžeme s předstihem určit, jak bude nová čtveřice iPhonů vypadat. Pořád ale existují všemožné teorie o tom, že Apple přijde s úplně jinak vypadajícími produkty a všem nám vytře zrak, byť je to velmi nepravděpodobné. Co se týče všech dostupných úniků, tak o nich můžeme jenom psát – všemožné koncepty, prototypy či kryty si do rukou bohužel nevezmeme, protože k nim nemáme přístup. To se ale dnešním dnem změnilo a my vám přinášíme exkluzivní fotografie krytů, které jsou určené pro iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro a iPhone 12 Pro Max.

Jeden z členů naší redakce mimo jiné prodává a vyrábí také kryty pro jablečné telefony. Co si budeme nalhávat, prakticky všechny kryty, které nejen v České republice koupíte, jsou původem z Číny a v tuzemsku dochází k takzvanému přeprodávání. Nutno ale podotknout, že v Číně jsou vyrobeny také přímo jablečné telefony a nelze tedy tvrdit, že všechno, co pochází z Číny, je tzv. „šmejd“. I v Číně můžete nalézt vysoce kvalitní produkty od světoznámých společností. Dodavatelem krytů pro našeho redaktora je jedna nejmenovaná a obrovská čínská společnost, která se stará o výrobu příslušenství k chytrým mobilním telefonům. Již před několika týdny tato společnost dostala informace od velmi kvalitního zdroje o tom, jak budou nové iPhony 12 vypadat, aby bylo možné s předstihem přichystat příslušenství, tedy především kryty. Objednání krytů z Číny na prozatím neexistující telefony, a to s velkým předstihem, tedy rozhodně není problémem.

Zdroj: redakce Letem světem Applem; zleva iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

V galerii najdete celkově čtyři kryty, kdy každý jeden z nich je původně určen pro jeden z modelů iPhone 12. Nejmenší kryt ze zmíněné čtveřice je určen pro iPhone 12 mini, největší pak samozřejmě pro iPhone 12 Pro Max. Prostřední dva kryty jsou určené pro iPhone 12 a iPhone 12 Pro a nutno podotknout, že jsou naprosto totožné a zaměnitelné. Všechny čtyři iPhony 12 přijdou očekávaně se čtvercovým modulem fotoaparátu. Výřezy pro fotosoustavu se samozřejmě od sebe liší velikostí, iPhone 12 Pro Max bude mít soustavu největší a pravděpodobně také nejvyšší, jelikož na krytu určeném právě pro něj najdeme vyvýšený okraj, který slouží k ochraně fotosoustavy. Díky krytům můžeme také potvrdit ostré hrany, které jsou dominantou nových iPhonů 12 – Apple se nimi vrací do éry iPhonu 4.

Mimo jiné lze díky krytům poznat, kolik budou mít jednotlivé nové iPhony spodních kulatých otvorů pro reproduktor a mikrofon. Nejmenší iPhone 12 mini disponuje čtyřmi otvory nalevo a dvěma napravo, iPhone 12 a 12 Pro disponuje pěti otvory nalevo a třemi napravo a největší iPhone 12 Pro Max poté přichází s šesti otvory nalevo a čtyřmi napravo. Na druhou stranu bohužel nemůžeme pomocí otvoru pro nabíjecí konektor zjistit, zdali nové iPhony 12 nabídnou USB-C, anebo Lightning konektor. Všechna zařízení si poté zachovávají tlačítka hlasitosti společně s přepínačem režimů na levé straně, na pravé straně se pak nachází zapínací tlačítko. Níže naleznete tabulku s rozměry jednotlivých krytů: