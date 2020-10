iPhone 12 Pro nenabídne v balení ani sluchátka, ani nabíječku

Pokud jste se těšili, že s novým iPhonem dostane také nová sluchátka a novou nabíječku, pak máte smůlu. Apple zdůvodnil absenci těchto dvou věcí v balení při představování iPhone 12. Ovšem ani o poznání dražší model s označením Pro a dokonce ani nejdražší Pro Max, nenabídne v balení nic navíc, oproti iPhone 12. Pokud si novinku zakoupíte, v balení naleznete pouze telefon, dokumenty a USB-C na Lighning kabel. Nic víc bohužel součástí balení není.

Apple zdůvodnil absenci nabíječky a sluchátek tím, že stejně většina lidí používá AirPods a Lighningová sluchátka nevyužijí a Apple tak ochrání životní prostředí a to jednak při dopravě samotných telefonů, tak i při výrobě příslušenství které již není součástí balení. Hned pod obsahem balení na Apple.cz se dočtete následující: „Usilujeme o to, abychom při výrobě našich produktů nebrali nic ze Země a abychom do roku 2030 dosáhli uhlíkové neutrality ve všem, co děláme, včetně výroby produktů.“