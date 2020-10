CONNECT IT má slevy až 80 %. Myši, klávesnice nebo nabíječky za zlomek ceny

Komerční sdělení: Možná právě teď přišel ten správný čas, kdy si pořídit novou herní myš, klávesnici nebo headset. Nebo jste spíš fanoušci bezdrátových sluchátek? I ty má značka CONNECT IT ve svém výprodeji se slevami až 80 %. Hádáme, že na lepší ceny do konce roku nenarazíte. Stačí jen zadat slevový kód, který naleznete pod cenovkou, v prvním kroku košíku a sleva je vaše!

Na začátek vás zaujmou hned dva modely bezdrátových sluchátek, kdy například oblíbený model CEP-7100-BK s funkcí SensorTouch je zlevněn o 30 % z původní ceny 799 Kč na skvělých 559 Kč.

S 60% slevou zas naleznete třeba bílou verzi zákaznicky oblíbené Doodle Mouse. Z původních 488 Kč je nyní za skandálních 195 Kč a odhadujeme, že moc dlouho skladem nevydrží.

80% slevy v podání CONNECT IT nabízí různé druhy kabelů od micro USB až po USB-C. Nás zaujalo zlevnění zlatého celokovového lightning kabelu z 249 Kč na neuvěřitelných 50 Kč. To už si koupíte, i když to nepotřebujete.