Microsoft chce jít příkladem Applu. Ukazuje mu, jak vést obchod s aplikacemi

Společnost Microsoft včera vydala aktualizaci pro jejich obchod s aplikacemi na platformě Windows. Na tom by nebylo nic extra zajímavého, kdyby Microsoft nevyužil tuto situaci a nevlepil Applu prostřednictvím své vlastní app store politiky názor na to, jak se má gigant v podobné situaci chovat.

Microsoft totiž zveřejnil 10 nových předpisů, které mají uživatelům nabídnout ještě větší možnosti volby ve výběru aplikací, více férovosti a ve finále také více inovací na poli aplikací. Microsoft se tímto krokem také více přiblížil obecným cílům, které hlásá nezávazné uskupení, které si říká Coalition for App Fairness, které sdružuje například Microsoft, Tile, Spotify, Epic Games, Blockchain, European Publishers Council a další.

Microsoft se v nově zveřejněných podmínkách cíleně vymezuje vůči Applu a podmínkám, které vládnou v jeho App Store. Konkrétně jde o narážky na uzavřený ekosystém, který mohou jednotlivý vývojáři využívat zcela svobodně v souvislosti s distribucí jejich vlastních aplikací. Microsoft nadále vyzdvihuje, že jejich obchod není tím jediným, kde jsou hry a aplikace pro platformu Windows dostupné, že existují i jiné virtuální obchody, jako je například Steam nebo Epic Game Store a že tato variabilita prospívá jak koncovým uživatelům, tak vývojářům jako takovým. Dále Microsoft tvrdí, že své in-house aplikace bude hodnotit stejnými měřítky, jako aplikace třetích stran a nebude tak docházet k žádnému zvýhodňování domácích aplikací na úkor těch ostatních (… jako to dle mnohých dělá Apple).

Poněkud zajímavou informací je to, že výše uvedená pravidla a podmínky se (údajně zatím) nebudou vztahovat na Xbox a obchod se hrami na něm. Microsoft argumentuje tím, že herní konzole jsou „specializovaná zařízení optimalizovaná jen pro jeden účel“ a že obchodní model pro konzole je mnohem odlišnější, než ten pro PC a mobilní platformy. Dále Microsoft uvádí, že výrobci konzolí jejich prodej často dotují právě z toho důvodu, aby se co nejvíce rozšířila uživatelská základna, ze které pak budou těžit jak vývojáři her, tak provozovatel platformy jako takové. Principy fungování obchodu s aplikacemi (hrami) na takovéto platformě je pak zcela odlišný. Původní blog Microsoftu si můžete přečíst zde.