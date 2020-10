LEGO Computer Bricintosh: Lego pro milovníky klasických Macintoshů

Možná jste si v posledních letech v regálech s Legem všimli krabic s označením LEGO IDEAS. Jedná se o stavebnice, které vznikly jako nápad fanoušků LEGA a byly natolik dobré, že dokázaly nasbírat největší počet hlasů v každoroční soutěži o stavebnici, kterou LEGO na základě nápadu obyčejného fanouška vytvoří a začne prodávat po celém světě.

Do souže se může přihlásit kdokoli a o osudu modelů rozhodují také běžní lidí, kteří vyberou svého favorita na webu LEGO IDEAS. Když jste milogníkem stavnic a také počítačů od Applu, obzvláště těch historických, pak je jasné, že z toho musí vzejít něco, co kombinuje tyto dva světy. O vaši přízeň v hlasování se tak nově uchází také LEGO Computer Bricintosh ‚3 in 1‘. Jedná se o stavebnici klasického počítače Macintosh, která kombinuje hned tři různé modely.

Ty se od sebe sice liší jen minimálně, ovšem každý z nich je velmi povedenou, minimalistickou zmenšeninou klasického Macintoshe a nabízí dokonce speciální funkce. Mezi ně patří možnost menit to, co je právě zobrazeno na monitoru a to buď pomocí zasouvání jednotlivých „screenshotů“ nebo jejich otáčením. Můžete také používat disketovou jednotku a disketu dokonce automaticky po stlačení tlačítka vysunout.

Pokud byste právě tento model rádi viděli na pultech obchodů, můžete za něj hlasovat přímo zde. Je však nutné podotknout, že LEGO i kdyby Bricintosh vyhrál bude muset vyřešit také licenční ujednání s Applem, aby jej mohl skutečně uvést na pulty obchodů a to jak známe Apple, nebude zrovna snadné.