Jen jeden den nás dělí od jablečné konference, na které se dočkáme představení nových iPhonů 12. Zajímavý je ale fakt, že tato konference bude probíhat cca měsíc po poslední, zářijové konferenci, na které jsme se dočkali vydání veřejných verzí nových operačních systémů, společně s novými Apple Watch a iPady. S příchodem nových systémů jsme se dočkali hned několika změn a funkcí, v případě iOS 14 můžeme hovořit například o funkci Knihovna aplikací. Ta se nachází na domovské obrazovce, a to úplně vpravo a nachází se v ní aplikace, které jsou zde seřazeny v kategoriích. Pokud provedete stažení nové aplikace z App Storu, tak se aplikace automaticky zobrazí na domovské obrazovce, což pro některé uživatele nemusí být ideální. Pojďme se společně v tomto článku podívat, aby se nová aplikace zobrazila pouze v Knihovně aplikací a nikoliv na domovské obrazovce.

Jak na iPhone nastavit, aby se nově stažené aplikace nepřidávaly na domovskou obrazovku

Pokud chcete na vašem iPhonu nastavit, aby se nově stažené aplikace neobjevovaly na domovské obrazovce, ale pouze v Knihovně aplikací, tak se nejedná o nic složitého. Stačí postupovat následovně:

Aby bylo možné tuto předvolbu upravit, tak váš iPhone musí být aktualizovaný na iOS 14.

Jestliže výše uvedenou podmínku splňujete, tak se přesuňte do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak sjeďte o kus níže, kde lokalizujte řádek Plocha, na který klepněte.

kde lokalizujte řádek na který klepněte. Zde už jen stačí, abyste si v kategorii Nově stažené ap l ikace nastavili požadovanou předvolbu: Přidat na plochu: nově stažená aplikace se přidá na plochu mezi aplikace jako ve starších verzích iOS; Ponechat jen v knihovně aplikací: nově stažená aplikace se bude nacházet pouze v Knihovně aplikací, na plochu se nepřidá.

ap ikace nastavili požadovanou předvolbu:

Knihovna aplikací, která přišla s iOS 14, je jednou z nejvíce kontroverzních funkcí, které přibyly. Apple se tuto funkci rozhodl přidat kvůli vcelku jednoduchému důvodu. Při představení uvedl, že si uživatelé pamatují rozložení aplikací na prvních dvou, maximálně třech stránkách. Na každé další stránce už poté musí aplikace tak jako tak hledat. Díky Knihovně aplikací mají jít všechny tyto trable stranou, jelikož se zde aplikací seřazují podle kategorií a kromě toho je můžete také jednoduše vyhledat. Knihovna aplikací by samozřejmě ještě zasloužila pár vylepšení, například možnost pro manuální seřazení aplikací do kategorií – momentálně se o tuto činnost stará umělá inteligence. Některým uživatelům však bohužel tato funkce moc nesedla. Ti uvádí, že by ji nejradši v Nastavení deaktivovali, což bohužel prozatím není možné. Jak vnímáte Knihovnu aplikací vy? Dejte nám to vědět do komentářů.