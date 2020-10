Koronavirus dokáže na povrchu smartphonu přežít až jeden měsíc

Onemocnění COVID-19 je bohužel stále ještě živým tématem. Ohledně jeho šíření neustále probíhá řada studií a výzkumů – jeden z nejnovějších nedávno prokázal, že virus dokáže na povrchu smartphonu přežít až po dobu jednoho měsíce. Experti z australské vědecké národní agentury na základě zkoumání uvedli, že v závislosti na typu povrchu dokáže nový typ koronaviru vydržet až po dobu osmadvaceti dní.

Zmíněné experimenty byly provedeny v australském centru pro připravenost na choroby (ACDP) v Geelongu ve Victorii, podobný závěr potvrdil i výzkum Organizace vědeckého a průmyslového výzkumu Commonwealthu (CSIRO). Viru se lépe daří při nižších teplotách. Provedená studie dále prokázala, že nový typ koronaviru snáze přežije na hladkém povrchu, jako je třeba sklo nebo nerezová ocel, ve vzdušných částicích pak dokáže setrvat i déle než tři hodiny. Doba, po kterou byl virus schopen přežít, se snižovala spolu s tím, jak stoupala teplota v průběhu experimentu – délka přežití byla při 30° C a 40° C podstatně kratší, než při nižších teplotách. Studie byla provedena ve tmě, a to z důvodu eliminace účinků ultrafialového záření. To má podle odborníků schopnost rychle deaktivovat nejen nový typ koronaviru.

Vědci došli v rámci výzkumu k závěru, že virus SARS-CoV-2 si zachovává svou infekčnost po významně delší dobu, než je obvyklé. Výsledky studie poslouží ke zlepšení postupů v rámci prevence šíření onemocnění COVID-19. Doktorka Debbie Eagles, zástupkyně ředitele ACDP, která mimo jiné pracovala na testování potenciální vakciny proti koronaviru, uvedla, že studie také dokazuje vysokou potřebu ochrany před infekcí například důkladným a dostatečně dlouhým mytím rukou v teplé vodě. Virus vykazuje při teplotě okolo 20 stupňů Celsia vyšší odolnost a na hladkých površích vydrží až po dobu osmadvaceti dnů. Debbie Eagles ve svém prohlášení nabídla také srovnání s virem typu Influenza A, který za podobných podmínek vydrží na hladkém povrchu zhruba po dobu sedmnácti dní.