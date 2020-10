Bloomberg: První Mac s procesorem Apple Silicon dorazí 100% v listopadu

Brousíte si zuby na první Macy s procesory Apple Silicon? Pak pro vás máme dobrou zprávu. Přestože o jejich příchodu Apple od červnového představení procesorů mlčí, podle velmi dobře informovaných zdrojů Marka Gurmana z Bloombergu je jisté, že se navzdory pandemii koronaviru dočkáme prvních strojů již v listopadu. Apple tedy dodrží své slovo o příchodu prvních počítačových ARM vlaštovek do konce roku.

Zdroje Gurmana tvrdí, že oznámení prvního Macu či Maců s procesory Apple Silicon je v plánu na listopadu, kdy má proběhnout poslední letošní Apple Event – tedy tisková konference sloužící pro představení nových produktů. Co se pak týče modelu, ten bohužel zatím zdroje neprozradily. Uvedly však alespoň to, že se má jednat o notebook, čímž potvrdily zprávy jiných leakerů v čele s Komiyou. S ohledem na tuto skutečnost se tak zdá čím dál pravděpodobnější představení 12” MacBooku či 13” MacBooku Air nebo Pro, potažmo dvou z nich.

Kdy přesně by mohl Apple v listopadu svou poslední letošní Keynote uspořádat není v tuto chvíli vůbec známo. Čistě teoreticky by však mohl její termín odhalit již zítra na Keynote, která přinese představení iPhonů 12. Pokud se tak nestane, informace o termínu se k nám oficiální cestou dostanou nejdříve v týdnu od 26. do 30. října, jelikož má Apple v poslední době ve zvyku rozesílat pozvánky na své tiskové konference pouhý týden předem.