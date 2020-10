Apple začne prodávat nové iPady Air 4 zřejmě již tento týden

Za tři dny uplyne přesně měsíc od představení nové generace iPadu Air, která lze bez jakékoliv nadsázky označit za největší evoluční skok této produktové řady. Přestože Apple zatím ohledně spuštění prodejů této novinky mlží a odvolává se na svá dřívější slova s puštění prodejů v říjnu, díky zdrojům reportéra Marka Gurmana z Bloombergu se zdá, že nás od této chvíle již mnoho času nedělí.

Je tomu jen pár dní, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že do Apple Storů po celém světě začal Apple distribuovat marketingové materiály určené pro propagaci a prodej právě iPadu Air 4. Zdroje Gurmana navíc nyní tvrdí, že do jablečných obchodů po celém světě začaly v posledních dnech chodit nová zařízení čekající na spuštění prodeje. Ačkoliv musí být tyto dodávky zatím zapečetěny, s ohledem na nedávné představení iPadů Air 4 i distribuční politiku Applu je prakticky jasné, že se jedná právě o tyto produkty. V úvahu by sice mohly teoreticky přicházet i nové iPhony, avšak ty Apple zpravidla do Apple Storů rozesílá jen pár dní před spuštěním jejich prodejů, které se letos očekává nejdříve 23. října. S ohledem na tuto skutečnost tedy načasování příliš nesedí.

Vzhledem k tomu, že by měly již Apple Story a zřejmě i další prodejci (podle našich informací již mají i někteří autorizovaní prodejci na skladě v Praze zapečetěné nerozbalené Apple produkty připravené k prodeji) být pro start prodejů iPadů Air 4 připraveny, dá se očekávat, že jim dá Apple zelenou co nevidět. Jako nejpravděpodobnější termín spuštění prodejů se nyní jeví zítřejší Keynote, na které zřejmě odstartují objednávky s tím, že produkty začnou být dodávány uživatelům nejpozději do pátku. Pokud si tedy na nový Air brousíte zuby i vy, zřejmě pro vás bude tento týden šťastný.