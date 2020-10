Analytici už mají jasno v tom, jaká velikost iPhonu 12 bude mezi zákazníky nejpopulárnější

Již zítra se dočkáme další prezentaci společnosti Apple a hlavní role jsou už předem jasně rozdané – iPhone 12 ve všech možných variantách, které budou nakonec celkem čtyři. Už nyní je víceméně jasné, jaký z nových modelů bude mezi zákazníky nejpopulárnější a proč.

O své predikce ohledně reakcí zákazníků, ale především pak výsledných prodejů, se podělil analytik TF Securities Ming-Chi Kuo, dle kterého bude levnější 6,1″ iPhone 12 tím, o který bude největší zájem.

Pokud se v nových iPhonech, které Apple zítra oznámí, neorientujete, pojďme si je krátce shrnout. iPhone 12 bude dostupný celkem ve čtyřech konfiguracích, které se budou lišit velikostí a pochopitelně i úrovní výbavy. Nejmenší bude 5,4″ iPhone 12 Mini, který cílí na publikum preferující menší iPhony. Následovat budou dva 6,1″ modely, jeden s přízviskem Pro, druhý bez něj. Vrcholem nabídky by pak měl být našlapaný 6,7″ iPhone 12 Pro Max.

Dle Kua to bude právě ten levnější 6,1″ model, který by měl nést jednoduché označení iPhone 12 a dle předběžných odhadů by měl právě tento model představovat zhruba 40% všech objednávek nových iPhonů 12. Dle Kua je menší 5,4″ model na dnešní poměry už příliš malý a většina uživatelů tak sáhne po větším, z levnějších „ne-Pro“ modelů.

Osobně si dovolím s touto predikcí nesouhlasit vzhledem k tomu, jak nadšené reakce na menší model doprovází takřka všechny zprávy o nových iPhonech již několik měsíců. Samozřejmě, jedná se o velice omezený vzorek, osobně však nějak předpokládám, že to bude právě 5,4″ model, který půjde na dračku nejvíce. Obrovský úspěch modelů SE naznačuje, že stále existuje velké množství uživatelů, kteří po takto „malém“ modelu sáhnou velice rádi. V kombinaci s nejnižší cenou ze všech nově představených modelů půjde nejspíše o velmi zajímavý kup. Jak to vidíte s novinkami vy? Pokud byste si měli vybrat, sáhnete raději po menším a levnějším 5,4″ iPhonu, nebo je tato velikost skutečně již za zenitem a správnou volbou bude iPhone 12 s 6,1″ displejem?